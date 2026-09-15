Τουρκία - Προξενείο - Πρακτοράκια... Βρέθηκαν 50.000 ευρώ αδικαιολόγητα σε συρτάρι στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής! Ερευνάτε η διαδρομή του χρήματος!

Αποκάλυψη που προκαλεί ερωτήματα στην Κομοτηνή. Μειονοτικοί εκπαιδευτικοί φέρονται να τέθηκαν σε αργία. Στο μικροσκόπιο η προέλευση και η...



Ένα ποσό ύψους 50.000 ευρώ, σε συρτάρι γραφείου μέσα στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής, και μια σειρά από ερωτήματα που πλέον δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ποσό εντοπίστηκε σε συρτάρι γραφείου εκπαιδευτικού, χωρίς να συνοδεύεται από παραστατικά που να δικαιολογούν την προέλευση και τον προορισμό του.



Το ερώτημα είναι απλό αλλά εξαιρετικά σοβαρό. Πώς βρέθηκαν 50.000 ευρώ μετρητά μέσα σε σχολικό γραφείο και ποιος ήταν ο πραγματικός προορισμός τους;







Ένα ποσό ύψους 50.000 ευρώ, σε συρτάρι γραφείου μέσα στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής, και μια σειρά από ερωτήματα που πλέον δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ποσό εντοπίστηκε σε συρτάρι γραφείου εκπαιδευτικού, χωρίς να συνοδεύεται από παραστατικά που να δικαιολογούν την προέλευση και τον προορισμό του.Το ερώτημα είναι απλό αλλά εξαιρετικά σοβαρό. Πώς βρέθηκαν 50.000 ευρώ μετρητά μέσα σε σχολικό γραφείο και ποιος ήταν ο πραγματικός προορισμός τους;

Το χρήμα που κανείς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.



Οι πληροφορίες της δημοσιογραφικής έρευνας αναφέρουν ότι όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις για την ύπαρξη του ποσού, δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις που να δικαιολογούν επαρκώς την κατοχή των χρημάτων.



Εάν αυτό επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης, τότε τίθεται ένα ακόμη σοβαρότερο ζήτημα. Πρόκειται για χρήματα που προορίζονταν για κάποια νόμιμη δραστηριότητα ή για αδήλωτη οικονομική ροή;



Δύο μειονοτικοί εκπαιδευτικοί σε αργία.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δύο εκπαιδευτικοί του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στη μειονότητα, τέθηκαν σε αργία.



Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της διοικητικής ή άλλης έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί.Για ποιον ακριβώς λόγο τέθηκαν σε αργία;

Τι αναφέρουν τα επίσημα έγγραφα;

Και υπάρχει σύνδεση της συγκεκριμένης διαδικασίας με τον εντοπισμό των 50.000 ευρώ;



Οι απαντήσεις είναι κρίσιμες.



Η μεγάλη έρευνα – Από πού ήρθαν τα χρήματα;



Το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτικό σκέλος της υπόθεσης αφορά την προέλευση των χρημάτων.



Η δημοσιογραφική έρευνα εξετάζει πληροφορίες και ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους το ποσό ενδέχεται να αποτελεί μέρος αδήλωτης οικονομικής ροής με προέλευση από την Τουρκία και διαμεσολάβηση του Τουρκικού Προξενείου στην Κομοτηνή.



Εάν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί από τραπεζικά στοιχεία, οικονομικούς ελέγχους, μαρτυρίες ή επίσημα πορίσματα, τότε η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και θα πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις.



Η υπόθεση των 50.000 ευρώ μόλις ανοίγει.



Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο «ποιος είχε τα χρήματα;»Είναι:



ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΕΣΤΕΙΛΕ, ΜΕΣΩ ΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ;



Και τα ερωτήματα που απαιτούν σαφείς απαντήσεις είναι πλέον περισσότερα.





Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης γνωρίζει επισήμως την υπόθεση; Έχει ενημερωθεί για τον εντοπισμό του ποσού;

Η αργία των δύο εκπαιδευτικών σχετίζεται με την υπόθεση των χρημάτων;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και ποια είναι η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία;

Σε μια τέτοια υπόθεση δεν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής;

Έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας για τον εντοπισμό του μεγάλου χρηματικού ποσού σε σχολικό χώρο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό βρέθηκε εκεί;

Η κοινωνία της Κομοτηνής και όλης της Θράκης δικαιούται καθαρές απαντήσεις, επίσημη ενημέρωση και πλήρη διαφάνεια. Όχι φήμες, όχι σιωπή και όχι σκιές πάνω από τη λειτουργία ενός σχολείου.



Πηγή / Ρεπορτάζ: RodopiPress



Σχόλιο Σύνταξης: Ο εντοπισμός ενός τόσο μεγάλου ποσού σε μετρητά μέσα σε σχολικό χώρο και η επιβολή αργίας σε εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να καλυφθούν πίσω από τη βολική τακτική της σιωπής ή του εσωτερικού κουκουλώματος. Σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη, όπου η διαφάνεια και η τήρηση της νομιμότητας πρέπει να είναι απαρέγκλιτες, οποιαδήποτε σκιά γύρω από αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις, παράλληλες διαδρομές χρήματος και εξωτερικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς θεσμούς πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Υπουργείο Παιδείας και η Εισαγγελία οφείλουν να ρίξουν άπλετο φως χωρίς καθυστέρηση και χωρίς συμψηφισμούς. Η λειτουργία των σχολείων είναι χώρος μάθησης και θεσμικής τάξης, όχι πεδίο σκοτεινών οικονομικών δοσοληψιών. Η κοινωνία της Κομοτηνής και όλης της Θράκης δικαιούται καθαρές απαντήσεις, επίσημη ενημέρωση και πλήρη διαφάνεια. Όχι φήμες, όχι σιωπή και όχι σκιές πάνω από τη λειτουργία ενός σχολείου.Πηγή / Ρεπορτάζ: RodopiPressΣχόλιο Σύνταξης: Ο εντοπισμός ενός τόσο μεγάλου ποσού σε μετρητά μέσα σε σχολικό χώρο και η επιβολή αργίας σε εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να καλυφθούν πίσω από τη βολική τακτική της σιωπής ή του εσωτερικού κουκουλώματος. Σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη, όπου η διαφάνεια και η τήρηση της νομιμότητας πρέπει να είναι απαρέγκλιτες, οποιαδήποτε σκιά γύρω από αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις, παράλληλες διαδρομές χρήματος και εξωτερικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς θεσμούς πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Υπουργείο Παιδείας και η Εισαγγελία οφείλουν να ρίξουν άπλετο φως χωρίς καθυστέρηση και χωρίς συμψηφισμούς. Η λειτουργία των σχολείων είναι χώρος μάθησης και θεσμικής τάξης, όχι πεδίο σκοτεινών οικονομικών δοσοληψιών.

Αποκάλυψη που προκαλεί ερωτήματα στην Κομοτηνή. Μειονοτικοί εκπαιδευτικοί φέρονται να τέθηκαν σε αργία. Στο μικροσκόπιο η προέλευση και η διαδρομή των χρημάτων.Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης