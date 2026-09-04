Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με κόσμο στην Θεσσαλονίκη! Τουλάχιστον 4 τραυματίες, μια γυναίκα σοβαρά...

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή ηλεκτρικού λεωφορείου συνέβη πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα συνέβη περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν τ...









Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή ηλεκτρικού λεωφορείου συνέβη πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη.Το ατύχημα συνέβη περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το λεωφορείο έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, όπου πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τέσσερεις, εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες. Δύο από αυτούς έχουν υποστεί κατάγματα κάτω άκρων ενώ δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίζονται στο “Παπαγεωργίου”. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία εκ των τραυματιών βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.