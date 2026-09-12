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Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τα 4,9 ρίχτερ δυτικά της Κεφαλονιάς!

Σεπτεμβρίου 12, 2026

  Ο σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έγινε το βράδυ του Σαββάτου (12/9/26) στην Κεφαλονιά, στο Ληξούρι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το ...

 



Ο σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έγινε το βράδυ του Σαββάτου (12/9/26) στην Κεφαλονιά, στο Ληξούρι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός έγινε στις 20:51 και είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 26 χιλιόμετρα.

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