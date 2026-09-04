Έξι οι αγνοούμενοι στην Πλάκα... Η Αμερικανική Πρεσβεία ενημέρωσε για 4 υπηκόους ΗΠΑ που δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση αναχώρησης στις 3 το μεσημέρι!

Μέχρι πριν λίγη ώρα εκτός από το ζευγάρι των ηλικιωμένων του πρώτοπυ ορόφου, γίνονταν αναφορά και για τρείς τουρίστες Αμερικανούς στο AI...









Μέχρι πριν λίγη ώρα εκτός από το ζευγάρι των ηλικιωμένων του πρώτοπυ ορόφου, γίνονταν αναφορά και για τρείς τουρίστες Αμερικανούς στο AIRBNB του δευτέρου ορόφου.Νεότερες πληροφορίες, κάνουν λόγο ότι υπάρχουν αναφορές και για έκτο αγνοούμενο, καθώς, η αμερικανική πρεσβεία ενημέρωσε ότι σήμερα τέσσερα άτομα είχαν κλείσει εισιτήρια ώστε να ταξιδέψουν αεροπορικώς, στις 3 το μεσημέρι, αναχωρώντας από Ελλάδα. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Πιθανόν ζευγάρι Αμερικανών τουριστών, ο γιός τους και η σύντροφός του.Τα πρόσωπα αυτά δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση, ούτε απαντούν στα κινητά τους τηλέφωνα, οπότε εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκονταν όλοι μαζί εντός του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου.Ταυτόχρονα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους επίσημη ενημέρωση ότι στον δεύτερο όροφο υπήρχε παροχή φυσικού αερίου για χρήση στην κουζίνα και το τζάκι. Σημειώνεται ότι στον δεύτερο όροφο διαμένει το ζευγάρι των ηλικιωμένων.