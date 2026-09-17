Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,2% στην ευρωζώνη, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat

Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, από 2,7% τον Ιούλιο ε...





Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, από 2,7% τον Ιούλιο ενώ στην ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 3,2 % τον Αύγουστο του 2026.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε από το 2,9% του Ιουλίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2%.Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2 % τον Αύγουστο του 2026, αυξημένος από 3% τον Ιούλιο ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,4%.Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), την Εσθονία (1,3%) και την Τσεχία (1,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (6,3%), τη Λιθουανία (5,6%) και την Κύπρο (5,2%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι.