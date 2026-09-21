Πρόστιμο 350 ευρώ για τους απρόσεκτους οδηγούς των διοδίων -Ποια κίνηση τιμωρεί αυστηρά ο νέος ΚΟΚ

Ένα συνηθισμένο λάθος κατά τη διέλευση από τα διόδια μπορεί να αναγκάσει τον οδηγό να κάνει μια συγκεκριμένη μανούβρα, η οποία τιμωρείται...

Οι σταθμοί διοδίων αποτελούν σημεία στα οποία οι οδηγοί καλούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να επιλέξουν τη σωστή λωρίδα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που διαθέτουν. Μια στιγμή απροσεξίας ή μια λανθασμένη επιλογή μπορεί επομένως να τους οδηγήσει σε λάθος σημείο διέλευσης.Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως όταν κάποιος οδηγός εισέλθει κατά λάθος σε ηλεκτρονική λωρίδα e-pass χωρίς να διαθέτει πομποδέκτη. Τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα απλό φαινομενικά δίλημμα για το πώς θα διορθώσει το λάθος του, όμως μία από τις κινήσεις που αρκετοί επιχειρούν μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις.Το φαινόμενο αυτό και ιδιαίτερα για αυτούς που κολλάνε χωρίς πομποδέκτη σε λωρίδα χωρίς υπάλληλο, παρατηρείται ιδιαίτερα συχνά σε μεγάλους και επιβαρυμένους σταθμούς διοδίων, όπως στον κόμβο Μεταμόρφωσης που αποτελεί το σημείο σύνδεσης της Εθνικής Οδού με την Αττική Οδό.Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο ξεκινά τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το λάθος του, μιας και η μοναδική επιλογή που έχει είναι να βάλει όπισθεν, να κάνει πίσω και να αλλάξει λωρίδα, αναγκάζοντας μάλιστα και τα οχήματα που έρχονται από πίσω τους να κάνουν το ίδιο ώστε να του επιτρέψουν να περάσει.Η συγκεκριμένη κίνηση όμως θεωρείται πλήρως παράνομη αφού απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 26 περί «Κίνησης προς τα πίσω», η οπισθοπορεία επιτρέπεται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε ελιγμούς στάθμευσης ή όταν η προς τα εμπρός κίνηση είναι αδύνατη. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο αυστηρά όταν η παράβαση πραγματοποιείται σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΚΟΚ, σε αυτοκινητόδρομους απαγορεύεται ρητά η οπισθοπορεία, η αναστροφή αλλά και η κίνηση στη διαχωριστική λωρίδα. Η παράβαση περί οπισθοπορείας ανήκει στην κατηγορία Ε3-Β, κάτι που σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και αφαίρεση της άδειας και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.﻿Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η έκβαση της συγκεκριμένης παράβασης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κρίση και την ερμηνεία του αστυνομικού οργάνου, καθώς η διαμόρφωση των συγκεκριμένων σημείων στα διόδια δημιουργεί συχνά συνθήκες σύγχυσης και παρερμηνειών για τους οδηγούς.Σε κάθε περίπτωση, πολλοί οδηγοί υποστηρίζουν πως η διάταξη των εν λόγω σημείων καθώς και η έντονη πίεση που δημιουργείται στους μεγάλους σταθμούς διοδίων μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους λάθη, ειδικά όταν γίνεται απότομη διαχώριση των λωρίδων λίγο ακριβώς πριν το σημείο διέλευσης.Σε μια τέτοια περίπτωση, ο οδηγός οφείλει να ακινητοποιήσει το όχημά του και να περιμένει στο σημείο μέχρι να δεχθεί την απαραίτητη βοήθεια από το προσωπικό των Διοδίων. Κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τις πιθανότητες κάποιου ατυχήματος και αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου.carandmotor.gr