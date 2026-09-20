Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι λαθρομετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου

Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου απ...



Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.