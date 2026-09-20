Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι λαθρομετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου

Σεπτεμβρίου 20, 2026

   Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου απ...

  



Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)