Στη φυλακή ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, ο οποίος συνελήφθη στην Ηλιούπολη, κατηγορ...



Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο και απολογήθηκε για βαρύτατες κατηγορίες, τις οποίες και αρνήθηκε υποστηρίζοντας ότι τα ανήλικα κορίτσια του είχαν παρουσιαστεί ως ενήλικες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς που προέβαλλε και αμέσως μετά με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναρτήσει αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, συνοδευόμενες από φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών. Ως τηλέφωνο επικοινωνίας στις αγγελίες εμφανιζόταν, σύμφωνα με την κατηγορία, αριθμός που διαχειριζόταν ο ίδιος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κανόνιζε συναντήσεις των ανήλικων κοριτσιών με πελάτες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ο ίδιος παρών, με σκοπό το οικονομικό όφελος.



Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται μετά την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία η μητέρα μιας 16χρονης.



Σε βάρος του 33χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων και μαστροπεία.





Τον 33χρονο συνέλαβαν στις 5 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνες και βάσει εντάλματος, αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση για την οποία κατηγορείται είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, ο οποίος συνελήφθη στην Ηλιούπολη, κατηγορούμενος ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους.