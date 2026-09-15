Παράταση για τις αιτήσεις όσων θέλουν να γίνουν Επαγγελματίες Οπλίτες: Έως 30 Σεπτεμβρίου υποβολή δικαιολογητικών για ΕΠΟΠ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη ΕΠΟΠ παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στους εν...
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη ΕΠΟΠ παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερομένους να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημαντική παράμετρο για την παράταση αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προκήρυξη και μέρος της περιόδου υποβολής αιτήσεων συνέπεσαν με τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα αρκετοί υποψήφιοι —ιδίως από τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται η προκήρυξη—
να αντιμετωπίσουν πρακτικές δυσκολίες, καθώς βρίσκονταν σε διακοπές ή εκτός του τόπου κατοικίας τους.
Παράλληλα, στα αρμόδια help desks καταγράφηκαν σχετικά αιτήματα για παράταση.
Η παράταση συνδέεται, επίσης, με το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την προκήρυξη, ώστε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να έχουν επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.
Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις.
Διευκρινίζεται ότι η υπερκάλυψη αφορά τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και όχι τον τελικό αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς εκκρεμούν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασία.
Το ΓΕΕΘΑ ενημερώνει ότι παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026, όπως παρακάτω:
* Πλήρωση 370 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://army.gr/news-announcements/proslipsi-epaggelmation-opliton-5/
* Πλήρωση 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο (2) διαγωνισμούς ως εξής:
▪️ Για τις 300 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://hellenicnavy.gr/prokiryxi-plirosis-triakosion-peninta-350-theseon-epangelmation-opliton-ep-op-sto-polemiko-naftiko-etous-2026/
▪️ Για τις 50 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. αποκλειστικά για Σταθμούς/Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://hellenicnavy.gr/prokiryxi-plirosis-triakosion-peninta-350-theseon-epangelmation-opliton-ep-op-sto-polemiko-naftiko-etous-2026/
* Πλήρωση 250 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://www.haf.gr/2026/08/prokiryxi-plirosis-250-theseon-epaggelmation-opliton-epop-stin-2/
* Πλήρωση 5 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://www.stratologia.gr/el/prokhryjh-epop-nom-2026
* Πλήρωση 25 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://geetha.mil.gr/prokiryxi-theseon-epaggelmation-opliton-ep-op-toy-koinoy-somatos-pliroforikis/
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