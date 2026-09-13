Καταδίωξη στη Σάμο: Συνελήφθη 24χρονος Ιρανός διακινητής – 19 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη στεριά

Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ιράν, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές της Σάμου, έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που φ...

Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ιράν, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές της Σάμου, έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που φέρεται να μετέφερε παράτυπα αλλοδαπούς από τις τουρκικές ακτές προς τη Σάμο. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού.Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους έκανε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, προκειμένου το ταχύπλοο να ακινητοποιηθεί, ωστόσο ο χειριστής δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη. Ο 24χρονος προσέγγισε τις νότιες ακτές του ακρωτηρίου «ΠΡΑΣΟ», όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια. Το περιπολικό σκάφος τον καταδίωξε εκ νέου, με το ταχύπλοο να προσαράζει τελικά σε βραχώδες σημείο κοντά στην ακτή «ΜΟΥΡΤΙΑ». Με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, το πλήρωμα του Λιμενικού προσέγγισε το προσαραγμένο ταχύπλοο και ακινητοποίησε τον χειριστή του.Την ίδια ώρα, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή συνολικά 19 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων 17 άνδρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο άτομο. Οι 19 μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν καταβάλει σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα.Από το Λιμεναρχείο Σάμου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ο 24χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης διακίνησης και εισόδου στη χώρα, καθώς και για απείθεια και έκθεση. Ο ίδιος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο χειριστής και φερόμενος διακινητής τους. Από τη Λιμενική Αρχή Σάμου κατασχέθηκαν, τέλος, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου