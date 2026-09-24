24 Σεπτ. 1822... Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος

Οι αντιπρόσωποι των επαρχιών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ανακηρύσσουν το 1822 τον Οδυσσέα Ανδρούτσο Αρχιστράτηγο και σε μεγαλοπρεπή τ...









Οι αντιπρόσωποι των επαρχιών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ανακηρύσσουν το 1822 τον Οδυσσέα Ανδρούτσο Αρχιστράτηγο και σε μεγαλοπρεπή τελετή οι αρχιερείς Αθηνών και Θηβών ζώνουν τον Ανδρούτσο με το σπαθί της αρχιστρατηγίας, που ήταν το σπαθί του Ομέρ Βρυώνη, πολύτιμο λάφυρο της πόλεως των Αθηνών.Ένας χρόνο πριν, τον Σεπτέμβριο του 1821 λαμβάνει χώρα μια μικρή μάχη στα περίχωρα των Αθηνών. Κατά την περίοδο εκείνη στην πόλη βρισκόταν ο Ομέρ Βρυώνης, ο οποίος είχε λύσει την πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης από τους Έλληνες.Μία ομάδα εξήντα περίπου Αλβανών στρατιωτών του Ομέρ βγήκαν από την πόλη των Αθηνών και κινήθηκαν προς το χωριό Δραγουμάνος, στην περιοχή του σημερινού Χαλανδρίου, με διαταγή να αρπάξουν σιτάρι από αποθήκες, οι οποίες βρίσκονταν εκεί και ήταν γεμάτες. Οι Αλβανοί βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν κτυπήθηκαν από ομάδα Ελλήνων και επέστρεψαν στην πόλη.Ο Βρυώνης εξήλθε με πεντακοσίους στρατιώτες, ιππείς και πεζούς και κινήθηκε προς την περιοχή. Οι Αθηναίοι ήταν μόνο εβδομήντα, αλλά αντέταξαν σθεναρή αντίσταση.Στη μάχη αυτή ο Δήμος Ρουμπέσης, επιτέθηκε πεζός κατά του έφιππου Τουρκαλβανού στρατηγού και παρ΄ολίγον δεν τον εφόνευσε.Ο Σουρμελής στην «Ιστορία των Αθηνών» αναφέρει ότι αν ο σωματοφύλακας του Ομέρ δεν έβαζε το σώμα του για να σώσει τη ζωή του κυρίου του πεθαίνοντας, τότε ο Ομέρ Βρυώνης θα είχε σκοτωθεί στη μάχη.Κατά το επεισόδιο αυτό ο Πασάς σώθηκε χάρις την ταχύτητα του αλόγου του. Φεύγοντας όμως έχασε το σπαθί του, το οποίο έπεσε στα χέρια των Ελλήνων και δόθηκε ως δώρο στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος στη συνέχεια το χάρισε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.Το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ήταν να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει ο Ομέρ Βρυώνης από την Αθήνα, αφήνοντας τους Τούρκους της Αθήνας απροστάτευτους.



