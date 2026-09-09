Ανατροπή στην απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά το 2025: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του θύματος που φέρεται να έβαλε τον νυν να πυροβολήσει τον πρώην

Ανατροπή σημειώθηκε στην έναρξη της δίκης για την αιματηρή επίθεση στη Δροσιά, τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς αστυνομικοί πέρασαν χειροπέ...

Ανατροπή σημειώθηκε στην έναρξη της δίκης για την αιματηρή επίθεση στη Δροσιά, τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε γυναίκα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.Η νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, είχε στο παρελθόν παντρευτεί το θύμα και στη συνέχεια διατηρούσε σχέση με τον 29χρονο κατηγορούμενο για την επίθεση. Βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη μητέρα της, προκειμένου να καταθέσει, όταν αστυνομικός της ζήτησε να τον ακολουθήσει.Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Κική Πακιρτζίδου, σε βάρος της γυναίκας είχε υποβληθεί αυτοτελής μήνυση, καθώς αρχικά δεν είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος της ως ηθικής αυτουργού.«Η μήνυση είχε υποβληθεί γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς», ανέφερε η δικηγόρος.Όπως είπε, οι Αρχές αναζητούσαν τη γυναίκα και τελικά την εντόπισαν στο δικαστήριο, όπου είχε προσέλθει θεωρώντας ότι η σχετική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί.Η γυναίκα φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν αστυνομικός την πλησίασε και της ζήτησε να τον ακολουθήσει.«Ήταν αμέριμνη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν ήρθε ο αστυνομικός και ζήτησε να τον ακολουθήσει. Του είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να τον ακολουθήσει. Λέει, “είμαι μάρτυρας”, λέει, “δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλο και πρέπει να με ακολουθήσετε”», ανέφερε η Κική Πακιρτζίδου.Η ίδια η γυναίκα, πάντως, έχει υποστηρίξει στο Live News ότι κάποιοι επιχειρούν να την εμπλέξουν στην υπόθεση και ότι πρόκειται για σκευωρία σε βάρος της.Όπως έχει δηλώσει, δεν γνώριζε για την επίθεση και αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην πρόκληση ή την οργάνωσή της.