Στο «Εκβιαστών» οι έρευνες για φωτιά σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία... Η επίθεση με νεκρό από πυροβολισμούς το 2023 στο ίδιο μαγαζι!

Στην Ελληνική Αστυνομία και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών του «ελληνικού FBI», περνά η υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώ...

















Η επίθεση με νεκρό το 2023 στη Νέα ΙωνίαΌπως προαναφέρθηκε,



Το επεισόδιο άρχισε να εκτυλίσσεται όταν στην καφετέρια έφτασε μια ομάδα επτά Αλβανών οι οποίοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πριν ακόμα καθίσουν.



Στη συνέχεια οι επτά, οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, φέρονταν να ανήκουν σε συμμορία, βγήκαν στον δρόμο έξω από την καφετέρια με έναν εξ αυτών να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί. Αποτέλεσμα ήταν ο άτυχος Αλβανός, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε δεν είχε σχέση με την παρέα των ομοεθνών του που διαπληκτίστηκε, να τραυματιστεί στην κλείδα.



Μετά τον τραυματισμό του 37χρονου η παρέα των επτά εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα κατέληξε καθώς είχε χάσει πολύ αίμα. Η επίθεση με νεκρό το 2023 στη Νέα ΙωνίαΌπως προαναφέρθηκε, στην καφετέρια που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023 επεισόδιο με πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του αδόκητα ένας άνδρας από την Αλβανία ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το επεισόδιο και απλά έτυχε να βρίσκεται στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.Το επεισόδιο άρχισε να εκτυλίσσεται όταν στην καφετέρια έφτασε μια ομάδα επτά Αλβανών οι οποίοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πριν ακόμα καθίσουν.Στη συνέχεια οι επτά, οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, φέρονταν να ανήκουν σε συμμορία, βγήκαν στον δρόμο έξω από την καφετέρια με έναν εξ αυτών να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί. Αποτέλεσμα ήταν ο άτυχος Αλβανός, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε δεν είχε σχέση με την παρέα των ομοεθνών του που διαπληκτίστηκε, να τραυματιστεί στην κλείδα.Μετά τον τραυματισμό του 37χρονου η παρέα των επτά εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα κατέληξε καθώς είχε χάσει πολύ αίμα.

Στην Ελληνική Αστυνομία και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών του «ελληνικού FBI», περνά η υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους του κτιρίου προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.Με δεδομένο το γεγονός ότι στην ίδια καφετέρια είχε χάσει πριν από τρία χρόνια τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν αν η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, εντοπίστηκαν στοιχεία που πιθανόν «δείχνουν» εμπρησμό.Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών και διεξάγουν σχετική έρευνα.Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι, πριν την έναρξη της πυρκαγιάς, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου (την καφετέρια) και αμέσως μετά η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις.Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν αρκετά άτομα από το κτήριο και στη συνέχεια επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Να σημειωθεί ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καφετέριας έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο και, ως ιδιοκτήτης, εμφανίζεται ένας 22χρονος αλλοδαπός.