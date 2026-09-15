Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020» «Καμπανάκι» 48 ωρών από τους μετεωρολόγους της γειτονικής χώρας

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας εισέρχεται η χώρα, καθώς ένας βαθύς και εξαιρετικά βίαιος μεσογειακός κυκλώνας (Medicane) έχει ήδη σχη...



Το γεγονός μάλιστα ότι η Μεσόγειος «γεννά» έναν τέτοιο κυκλώνα τη στιγμή που ο Ατλαντικός Ωκεανός παραμένει ασυνήθιστα αδρανής, αναδεικνύει την ακραία τοπική υπερθέρμανση των υδάτων.newsbomb.gr

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας εισέρχεται η χώρα, καθώς ένας βαθύς και εξαιρετικά βίαιος μεσογειακός κυκλώνας (Medicane) έχει ήδη σχηματιστεί στο θαλάσσιο κανάλι μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας και κινείται απειλητικά προς την Ελλάδα.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους δορυφόρους, το σύστημα παρουσιάζει ραγδαία οργάνωση με εντυπωσιακή καταιγιδική δραστηριότητα γύρω από το κέντρο του.Το περιστρεφόμενο αυτό σύστημα μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικά-νοτιοανατολικά, μεταφέροντας τον κύριο όγκο της δυναμικής του πάνω από το ανοιχτό Ιόνιο Πέλαγος.Το διήμερο της Τρίτης 15 και της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου θεωρείται το πλέον κρίσιμο, καθώς τότε αναμένονται τα ισχυρότερα πλήγματα στην ελληνική επικράτεια.Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων το φαινόμενοΟι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα κλασικό παράδειγμα «τροπικής μετάβασης».Η θερμή θάλασσα αυτή την εποχή τροφοδοτεί τον κυκλώνα με τεράστια ποσά ενέργειας, μετατρέποντάς τον σε μια συμπαγή δομή με θερμό πυρήνα, απουσία μετώπων και ανέμους που μπορεί να αγγίξουν σε ένταση έναν τροπικό τυφώνα Κατηγορίας 1.