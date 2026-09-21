Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι: Ανακάλυψαν 200.000 «Μακεδόνες» στην Ελλάδα που καλούν σε ένοπλη εξέγερση

Σε μια ακραία πρόκληση προβαίνει το τουρκικό μέσο Haber7, υποστηρίζοντας σε δημοσίευμά του ότι στην περιοχή της Φλώρινας υφίσταται πληθυ...









Το δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Haber7 που εφηύρε εκατοντάδες χιλιάδες μέλη ανύπαρκτης μειονότητας στη Φλώρινα.



Στη συνέχεια, το τουρκικό μέσο επικαλείται αναρτήσεις από την ανώνυμη ομάδα «Egejski Glas» στο Facebook, δίνοντας βήμα σε ακραίες αναφορές που φτάνουν μέχρι το σημείο να ζητούν «ένοπλη εξέγερση».



Ειδικότερα, η Haber7 προβάλλει ισχυρισμούς που στρέφονται τόσο κατά της ελληνικής όσο και της σκοπιανής κυβέρνησης, παραθέτοντας την εξής ανάρτηση: «Η φασιστική κυβέρνηση κατοχής της Ελλάδας υπέβαλε μήνυση κατά των «μακεδονικών» τραγουδιών. Εάν η σημερινή κυβέρνηση της «Μακεδονίας» δεν αντιδράσει σε αυτή τη φοβερή φασιστική ενέργεια του Έλληνα κατακτητή, εμείς οι «Μακεδόνες» δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να οργανωθούμε και να οπλιστούμε και να υπερασπιστούμε τους σκλαβωμένους αδελφούς μας στην «Αιγαιακή Μακεδονία».



Το δημοσίευμα συνεχίζει την παραποίηση της ιστορίας, φιλοξενώντας ανιστόρητες αναφορές για τα γεγονότα του 1946: «Οι Έλληνες φασίστες κατακτητές δεν είχαν μπορέσει να αντισταθούν σε 20.000 ένοπλους «Μακεδόνες». Ας μην ξεχνάμε ότι το 1946 οι «Μακεδόνες» είχαν προχωρήσει μέχρι τα περίχωρα της Αθήνας και ότι τους έσωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία. Εκείνη την εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία έσπευσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα στον “αγώνα κατά του κομμουνισμού”, όμως σήμερα κανείς δεν θα έρθει να βοηθήσει».



Παράλληλα, η τουρκική ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εμποδίστηκε η εκτέλεση του τραγουδιού «Zajdi Zajdi Jasno Sonce», προβάλλοντας ισχυρισμούς τοπικών παραγόντων σύμφωνα με τους οποίους «το ελληνικό κράτος προσπαθεί να κάνει όλο τον κόσμο να αποδεχθεί το ψέμα ότι η Μακεδονία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Τώρα εμποδίζουν και την προβολή των μακεδονικών παραδόσεων».



Το δημοσίευμα κλείνει, κάνοντας λόγο για πληθυσμό που «εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 100.000 και 200.000»…

Σε μια ακραία πρόκληση προβαίνει το τουρκικό μέσο Haber7, υποστηρίζοντας σε δημοσίευμά του ότι στην περιοχή της Φλώρινας υφίσταται πληθυσμός έως και 200.000 ατόμων που αυτοπροσδιορίζεται ως «μακεδονική μειονότητα» και στρέφεται κατά της Ελλάδας.Το τουρκικό δημοσίευμα εμπλέκει μια εισαγγελική έρευνα στη Φλώρινα, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για αλυτρωτικά τραγούδια σε τοπικό φεστιβάλ στη Μελίτη, προκειμένου να κατασκευάσει ένα αφήγημα περί δήθεν «καταπίεσης» και επικείμενης «ένοπλης σύγκρουσης».Η δικαστική έρευνα στη Φλώρινα και το παραλήρημα της Haber7Αφορμή για το τουρκικό αφήγημα στάθηκε η μηνυτήρια αναφορά δύο πολιτών στην Εισαγγελία Φλώρινας. Το δημοσίευμα εμπλέκει τη δικαστική έρευνα με στίχους τραγουδιού, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι: «Εδώ ζουν Μακεδόνες / Η αλήθεια θα επικρατήσει / Ο κόσμος θα φωνάξει / Ελάτε Έλληνες / Φτάνουν πια τα ψέματά σας / Κάνατε λάθος / Κλαίνε πάνω από ξένους τάφους / Χάρηκαν με έναν ξένο βασιλιά / Μητέρα μας είναι η Μακεδονία / Θα το αποδείξουμε στον κόσμο / Ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας!».