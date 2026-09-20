Ο πρώτος - και τελευταίος αιρετός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας...: Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 1973 ορκίζεται ο Γεώργιος Παπαδόπουλος

Την 1η Ιουνίου 1973 ανακηρύχθηκε ως νέο πολίτευμα η Προεδρική Δημοκρατία με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο. Ακολούθησε η διεξαγωγή κυρωτικού δη...

Την 1η Ιουνίου 1973 ανακηρύχθηκε ως νέο πολίτευμα η Προεδρική Δημοκρατία με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο. Ακολούθησε η διεξαγωγή κυρωτικού δημοψηφίσματος («ΝΑΙ» 78,4%, «ΟΧΙ» 21,6%), σύμφωνα με το οποίο ο Γ. Παπαδόπουλος εκλεγόταν πρόεδρος της νεοσύστατης Ελληνικής Δημοκρατίας και ο στρατηγός Οδυσσέας Αγγελής ως αντιπρόεδρος.Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1973 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται στην Μητρόπολη παρουσία χιλιάδων Ελλήων πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου 1973, επέλεξε τον παλαιό πολιτικό αρχηγό Σπ. Μαρκεζίνη ως διάδοχό του στην πρωθυπουργία, με την εντολή να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές, αμνηστεύοντας όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και δίνοντας ειδική χάρη στον Παναγούλη.