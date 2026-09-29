1991 - Mirage 2000EGM Της 331Μ Μετά Από Σβήσιμο Κινητήρα «Προσγειώνεται» Χωρίς Πιλότο! (Φωτό)

To 1991 μαχητικό Μirage 2000EGM της 331 Μοίρα της 114 ΠΜ "προσγειώθηκε" μόνο του (!) μετά από εγκατάλειψή από τον χειριστή του...
To 1991 μαχητικό Μirage 2000EGM της 331 Μοίρα της 114 ΠΜ "προσγειώθηκε" μόνο του (!) μετά από εγκατάλειψή από τον χειριστή του στις γραμμές του τραίνου κοντά στην νότια περίμετρο της αεροπορικής βάσης της Τανάγρας.
Το αεροσκάφος, όπως και σήμερα ευθυγραμμίστηκε από τον χειριστή του, μείωσε ταχύτητα, ο χειριστής εκτοξεύθηκε και λόγω της σχεδίασης "δέλτα" "προσγειώθηκε" σχετικά ομάλα.
Στις φωτό διακρίνεται η προσπάθεια των τεχνικών της 114 Πτέρυγας Μάχης να μεταφέρουν το αεροσκάφος σε υπόστεγο του αεροδρομίου, ενώ διακρίνεται και το εκτινασσόμενο κάθισμα, όσο και το σημείο όπου προσγειώθηκε ο πιλότος!
Το συγκεκριμένο Mirage-2000 EGM ξαναπέταξε με την Πολεμική Αεροπορία, καθώς οι ζημιές που είχε υποστεί επισκευάστηκαν.
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