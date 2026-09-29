1991 - Mirage 2000EGM Της 331Μ Μετά Από Σβήσιμο Κινητήρα «Προσγειώνεται» Χωρίς Πιλότο! (Φωτό)

Το αεροσκάφος, όπως και σήμερα ευθυγραμμίστηκε από τον χειριστή του, μείωσε ταχύτητα, ο χειριστής εκτοξεύθηκε και λόγω της σχεδίασης "δέλτα" "προσγειώθηκε" σχετικά ομάλα.Στις φωτό διακρίνεται η προσπάθεια των τεχνικών της 114 Πτέρυγας Μάχης να μεταφέρουν το αεροσκάφος σε υπόστεγο του αεροδρομίου, ενώ διακρίνεται και το εκτινασσόμενο κάθισμα, όσο και το σημείο όπου προσγειώθηκε ο πιλότος!Το συγκεκριμένο Mirage-2000 EGM ξαναπέταξε με την Πολεμική Αεροπορία, καθώς οι ζημιές που είχε υποστεί επισκευάστηκαν.