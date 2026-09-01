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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμετα το 1982 ο μεγάλος Μανώλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει στη Βεργίνα το Αρχαίο Θέατρο των Αιγιών

Σεπτεμβρίου 01, 2026

Δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι χρόνια μετά τη μάχη της Χαιρωνείας, ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος ανακοινώνει ότι ανακάλυψε στη Βεργίνα, το ...


Δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι χρόνια μετά τη μάχη της Χαιρωνείας, ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος ανακοινώνει ότι ανακάλυψε στη Βεργίνα, το αρχαίο θέατρο των Αιγών, στο οποίο το 336 π. Χ. δολοφονήθηκε ο νικητής της Χαιρωνείας Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Β΄! 

Το θέατρο βρίσκεται πολύ κοντά στο ανάκτορο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.







Ο καθηγητής Ανδρόνικος σημείωσε ότι οι ανασκαφές στη Μακεδονία αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε ελληνιστικός πολιτισμός έχει τις πηγές του στην περιοχή αυτή, από όπου και ξεκίνησε.

Στη φωτογραφία γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου του θεάτρου.

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