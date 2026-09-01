Παύλος για Άννα Μαρία στο οικογενειακό δείπνο για τα γενέθλιά της: «Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου»

«Η καρδιά της οικογένειάς μας». Με αυτά τα λόγια ο Παύλος αναφέρθηκε στη μητέρα του, Άννα Μαρία, κατά τη διάρκεια του οικογενειακού δείπν...

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η οικογένεια για τα γενέθλια της Άννας Μαρίας

Credits: Nikolas Kominis\Studio Kominis





«Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου και επέλεξες να παραμείνεις σε αυτή και μετά την απώλεια του αγαπημένου σου Κωσταντίνου.



Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη, βάζοντας πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και αντιμετωπίζοντας κάθε νέα σελίδα της ζωής με θάρρος και με ένα μοναδικό αίσθημα ευθύνης.»



Ο Παύλος Ντε Γκρες συνέχισε την αφιέρωσή του μιλώντας για τον ρόλο της μητέρας του μέσα στην οικογένεια και για τη θέση που εξακολουθεί να έχει στη ζωή των παιδιών της.



«Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο την ξεχωριστή ζωή σου αλλά και την ξεχωριστή γυναίκα που υπήρξες, την μητέρα μας, το σταθερό μας στήριγμα, την έμπνευσή μας και την καρδιά της οικογένειάς μας.



Χρόνια πολλά αγαπημένη μας Μητέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και την αγάπη στη ζωή μας.»



Η Άννα Μαρία, που γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1946, πέρασε τα 80ά γενέθλιά της σε οικογενειακό περιβάλλον, με τα παιδιά και τα εγγόνια της να βρίσκονται κοντά της για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η Άννα -Μαρία συμπλήρωσε τα 80 της χρόνια την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 και η οικογένειά της τίμησε την ιδιαίτερη ημέρα με μια ιδιωτική οικογενειακή συγκέντρωση. Ο Παύλος Ντε Γκρες ανέλαβε να μεταφέρει στη μητέρα του τις ευχές όλων, μιλώντας για τη διαδρομή της, τον ρόλο της στην οικογένεια και τη σχέση της με την Ελλάδα.Στην αφιέρωσή του αναφέρθηκε αρχικά στις αξίες που, όπως είπε, χαρακτήρισαν τη ζωή της:«Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, μας έδειξες ότι η αληθινή δύναμη είναι αθόρυβη, βρίσκεται στη χάρη, στο θάρρος, στην καλοσύνη και στην αδιάκοπη αγάπη σου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.Αντιμετώπισες τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από κάθε χαρά και δυσκολία, παρέμεινες σταθερή, γενναιόδωρη και πάντοτε παρούσα.»Η αναφορά στην Ελλάδα και στον ΚωνσταντίνοΙδιαίτερη θέση στην ομιλία του Παύλου Ντε Γκρες είχε η Ελλάδα, την οποία η Άννα Μαρία έχει επιλέξει ως τόπο ζωής μετά την απώλεια του συζύγου της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.