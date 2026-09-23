ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1941... Την ώρα που οι κομμουνιστές ούτε καν σκεφτόντουσαν την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, Ο Πυρομάγλου φτάνει στην Αθήνα Με εντολή Πλαστήρα ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ Ο ΕΔΕΣ...

23/09/1941: Ο καθηγητής Κομνηνός Πυρομάγλου, με εντολές του εξόριστου στη Γαλλία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, φθάνει στην κατεχόμενη Αθ...





23/09/1941: Ο καθηγητής Κομνηνός Πυρομάγλου, με εντολές του εξόριστου στη Γαλλία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, φθάνει στην κατεχόμενη Αθήνα και αρχίζει συνεννοήσεις με στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες για την ίδρυση του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ).







Ο ΕΔΕΣ με Αρχηγό τον Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα και Υπαρχηγό τον Κομνηνό Πυρομάγλου συγκροτεί στην περιοχή Ηπείρου τις Ένοπλες Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ), που έχουν πλήρη στρατιωτική οργάνωση και δρουν εναντίον των κατακτητών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και τις οδηγίες της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Ο ΕΔΕΣ με Αρχηγό τον Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα και Υπαρχηγό τον Κομνηνό Πυρομάγλου συγκροτεί στην περιοχή Ηπείρου τις Ένοπλες Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ), που έχουν πλήρη στρατιωτική οργάνωση και δρουν εναντίον των κατακτητών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και τις οδηγίες της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης.





Με τη δράση του αυτή κατά των κατακτητών, ο ΕΔΕΣ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αποτίναξη του γερμανοϊταλικού ζυγού.