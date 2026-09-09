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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1906: Τουρκαλβανοί και ρουμανίζοντες δολοφονούν τον Μητροπολίτη Κορυτσάς Φώτιο

Σεπτεμβρίου 09, 2026

Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας στην Κορυτσά, σε αντίποινα ελληνικών επιτυχιών στην περιοχή, δολοφονούν τον Μητροπολίτη ...


Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας στην Κορυτσά, σε αντίποινα ελληνικών επιτυχιών στην περιοχή, δολοφονούν τον Μητροπολίτη Κορυτσάς, Φώτιο. Η είδηση μεταφέρεται λάθος στην Αθήνα, ότι δηλαδή “ δολοφονήθηκε ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης”.






Την λάθος είδηση δημοσιεύει στην εφημερίδα του ΕΜΠΡΟΣ ο πρόεδρος του Μακεδονικού Κομιτάτου, Δημ. Καλαποθάκης μαζί με νεκρολογία και φέρνει έτσι στη δημοσιότητα την εθνική δράση του Μητροπολίτη Γερμανού. Αποτέλεσμα: Ο Καραβαγγέλης εκδιώκεται από τη μητρόπολη Καστοριάς και ο Καλαποθάκης παραιτείται από τη θέση του προέδρου του Κομιτάτου! Ως δολοφόνοι του Φωτίου αναφέρονται ο Τουρκαλβανός Μεχμέτ-μπέης και ο Ορθόδοξος Αλβανός Αθανάσιος Κωστούρης.




Στη φωτογραφία η 1η σελίδα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ, στις 13 Σεπτεμβρίου με την είδηση για τη “δολοφονία” του Καραβαγγέλη, μαζί με ζωγραφική εικόνα του, μέσα σε πένθιμο πλαίσιο. Να σημειώσουμε ότι η είδηση είχε μεταδοθεί από τη Βιέννη, με πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, προερχόμενες από την Καστοριά! Την επομένη η εφημερίδα δημοσίευε – στη 2η σελίδα – ένα μικρό μονοστηλάκι, πάλι από τη Βιέννη, που ανέφερε ότι: “Νέα τηλεγραφήματα εκ Κωνσταντινουπόλεως βεβαιούν ότι ο δολοφονηθείς υπό Κουτσοβλάχων Έλλην Μητροπολίτης δεν είνε ο Καστορίας αλλ΄ ο Κορυτσάς εν τω βιλαετίω Μοναστηρίου.”







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