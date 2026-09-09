ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1906: Τουρκαλβανοί και ρουμανίζοντες δολοφονούν τον Μητροπολίτη Κορυτσάς Φώτιο









Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας στην Κορυτσά, σε αντίποινα ελληνικών επιτυχιών στην περιοχή, δολοφονούν τον Μητροπολίτη Κορυτσάς, Φώτιο. Η είδηση μεταφέρεται λάθος στην Αθήνα, ότι δηλαδή “ δολοφονήθηκε ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης”.Την λάθος είδηση δημοσιεύει στην εφημερίδα του ΕΜΠΡΟΣ ο πρόεδρος του Μακεδονικού Κομιτάτου, Δημ. Καλαποθάκης μαζί με νεκρολογία και φέρνει έτσι στη δημοσιότητα την εθνική δράση του Μητροπολίτη Γερμανού. Αποτέλεσμα: Ο Καραβαγγέλης εκδιώκεται από τη μητρόπολη Καστοριάς και ο Καλαποθάκης παραιτείται από τη θέση του προέδρου του Κομιτάτου! Ως δολοφόνοι του Φωτίου αναφέρονται ο Τουρκαλβανός Μεχμέτ-μπέης και ο Ορθόδοξος Αλβανός Αθανάσιος Κωστούρης.Στη φωτογραφία η 1η σελίδα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ, στις 13 Σεπτεμβρίου με την είδηση για τη “δολοφονία” του Καραβαγγέλη, μαζί με ζωγραφική εικόνα του, μέσα σε πένθιμο πλαίσιο. Να σημειώσουμε ότι η είδηση είχε μεταδοθεί από τη Βιέννη, με πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, προερχόμενες από την Καστοριά! Την επομένη η εφημερίδα δημοσίευε – στη 2η σελίδα – ένα μικρό μονοστηλάκι, πάλι από τη Βιέννη, που ανέφερε ότι: “Νέα τηλεγραφήματα εκ Κωνσταντινουπόλεως βεβαιούν ότι ο δολοφονηθείς υπό Κουτσοβλάχων Έλλην Μητροπολίτης δεν είνε ο Καστορίας αλλ΄ ο Κορυτσάς εν τω βιλαετίω Μοναστηρίου.”