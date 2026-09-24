Επιστήμονες μόλις έλυσαν ένα μυστήριο 178 ετών σχετικά με τον καιρό στο Διάστημα

Ένα από τα παλαιότερα γνωστά περιστατικά όπου ο διαστημικός καιρός επηρέασε την ανθρώπινη τεχνολογία διαλευκάνθηκε επιτέλους ύστερα από ...



Ανάκτηση του παρελθόντος



Το παιχνίδι του «σπασμένου τηλεφώνου» χρησιμοποιείται συχνά ως αναλογία για το πώς οι ιστορικές πληροφορίες παραμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Στην αρχαιότητα, πριν οι τυπογραφικές μηχανές μπορέσουν να αναπαράγουν κείμενα αυτόματα, οι γραφείς έκαναν αναπόφευκτα λάθη. Ωστόσο, αντί κάθε νέο αντίγραφο να δημιουργείται απαραίτητα από το αμέσως προηγούμενο, μπορούσαν να παραχθούν πολλαπλά αντίγραφα από παλαιότερες πηγές, επιτρέποντας στους σύγχρονους ερευνητές να συγκρίνουν τα σωζόμενα κείμενα και να εντοπίζουν πιθανά σφάλματα.



Οι ερευνητές που μελετούν μια περίοδο τόσο πρόσφατη όσο ο 19ος αιώνας είναι πιο τυχεροί, καθώς τα πολλά σωζόμενα κείμενα και αρχεία που δημιουργήθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς παρέχουν μια πλούσια βάση σύγκρισης. Με βάση την εξέταση μιας ευρείας ποικιλίας εγγράφων από την ομάδα – συμπεριλαμβανομένων άρθρων εφημερίδων, δρομολογίων τρένων, ηλιακών παρατηρήσεων, αναφορών σέλαος και γεωμαγνητικών καταγραφών- πιστεύουν ότι η ημέρα και ο μήνας ήταν σωστοί, αλλά το έτος ήταν στην πραγματικότητα το 1848.



«Η κατανόηση αυτού του ιστορικού συμβάντος είναι σημαντική επειδή η δεκαετία του 1840 σηματοδοτεί την τομή μεταξύ της ανατολής της τεχνολογικής μας εποχής και του διαστημικού καιρού, ο οποίος υπήρχε πάντα», εξήγησε ο Carter. «Από τη στιγμή που ξεπεράστηκε αυτό το όριο, η ανθρωπότητα δεν κοίταξε ποτέ πίσω».



Η αποσαφήνιση αυτής της ημερομηνίας αναδεικνύει καλύτερα την περίοδο κατά την οποία η ανθρώπινη τεχνολογία έγινε ευάλωτη στα ηλιακά φαινόμενα. Με την ημερομηνία του 1841 πλέον αναθεωρημένη, το παλαιότερο αξιόπιστο καταγεγραμμένο συμβάν όπου οι επικοινωνίες διακόπηκαν από τον διαστημικό καιρό συνέβη το 1847 στον σιδηρόδρομο Midland.



Κατανοώντας τον διαστημικό καιρό



«Η εμβάθυνση της κατανόησής μας για αυτά τα φαινόμενα είναι ουσιαστική για την προετοιμασία και τον μετριασμό των επιπτώσεων του διαστημικού καιρού – ειδικά καθώς προσβλέπουμε σε μια δεκαετία συναρπαστικών διαστημικών εξελίξεων που θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση ενός νέου ηλιακού κύκλου τη δεκαετία του 2030», δήλωσε ο συνερευνητής Δρ. Mike Hapgood από το RAL Space.



«Αυτό που αναδεικνύει αυτή η έρευνα είναι ότι ο διαστημικός καιρός δεν είναι μια νέα απειλή, αλλά ένας διαχρονικός φυσικός κίνδυνος. Η κοινωνία βιώνει τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού στην τεχνολογία σχεδόν από τότε που υπάρχουν οι ηλεκτρικές τεχνολογίες», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας, Καθηγητής Jim Wild από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ.



Δυστυχώς, παρόλο που η τεχνολογία μας έχει προοδεύσει με αλματώδεις ρυθμούς, σήμερα είναι ακόμη πιο ευάλωτη από ό,τι ήταν εκείνα τα συστήματα της βικτοριανής εποχής. Τα σύγχρονα δίκτυα είναι ασύρματα και πολλά βρίσκονται στο διάστημα, απροστάτευτα από τον διαστημικό καιρό. Ωστόσο, η ικανότητά μας να μελετάμε και να προβλέπουμε τον διαστημικό καιρό έχει βελτιωθεί θεαματικά. Ερευνώντας παλαιότερα συμβάντα διαστημικού καιρού, οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν καλύτερες προγνώσεις, σώζοντας ενδεχομένως κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές από διακοπές και ζημιές.



«Αν και αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για την παλαιότερη καταγεγραμμένη επίπτωση του διαστημικού καιρού, παραμένει ένα από τα πρώτα σαφή παραδείγματα ηλιακής δραστηριότητας που διατάραξε κρίσιμες υποδομές», κατέληξε ο Wild. «Αποδεικνύει επίσης την αξία του συνδυασμού επιστημονικών καταγραφών με δημοσιογραφικές αναφορές της εποχής και αρχειακά έγγραφα κατά την ανασύνθεση ιστορικών συμβάντων διαστημικού καιρού».



Η μελέτη με τίτλο «Did Space Weather Delay the 10:05 p.m. Train Departure from Exeter on 18 October 1841?» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Space Weather στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ένα από τα παλαιότερα γνωστά περιστατικά όπου ο διαστημικός καιρός επηρέασε την ανθρώπινη τεχνολογία διαλευκάνθηκε επιτέλους ύστερα από 178 χρόνια, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Space Weather, μια διεθνής ομάδα ερευνητών έφτασε στην άκρη του νήματος σχετικά με τις μυστήριες διακοπές στα δίκτυα τηλεγράφου τη δεκαετία του 1840, οι οποίες είχαν προκαλέσει καθυστερήσεις στα τρένα.Κατά τη δεκαετία του 1840, οι διαταραχές του διαστημικού καιρού στο μαγνητικό πεδίο της Γης είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις πρώτες τεχνολογίες ηλεκτρικής επικοινωνίας. Παρόλο που αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούσαν ενσύρματες συνδέσεις, παρέμεναν ευάλωτα στις διαταραχές του πεδίου που απειλούν τα σύγχρονα ασύρματα συστήματά μας κάθε φορά που ο διαστημικός καιρός γίνεται «εχθρικός».Το συμβάν ΚάρινγκτονΤο συμβάν Κάρινγκτον (Carrington Event), μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα το 1859, είχε σοβαρές επιπτώσεις στα συστήματα τηλεγράφου. Η ενέργεια που επαγόταν στα σύρματα του τηλεγράφου επέτρεψε σε ορισμένα συστήματα να λειτουργούν χωρίς τις κανονικές πηγές τροφοδοσίας τους, αλλά παράλληλα υπερφόρτωσε τις γραμμές, προκαλώντας -σύμφωνα με αναφορές- πυρκαγιές και ηλεκτροπληξία στους χειριστές.Αν και αυτό το περιστατικό είναι ευρέως γνωστό, ένα παλαιότερο συμβάν παρέμενε πιο μυστηριώδες. Ένα ανώνυμο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Nature το 1871 περιέγραφε μια μαγνητική διαταραχή που φερόταν να έχει συμβεί στις 18 Οκτωβρίου 1841. Ο συγγραφέας ισχυριζόταν ότι το συμβάν καθυστέρησε την αναχώρηση ενός τρένου στο Έξετερ κατά 16 λεπτά, αποτελώντας ενδεχομένως μια περίπτωση όπου ο διαστημικός καιρός επηρέασε την τεχνολογία επικοινωνιών ακόμη και πριν από το συμβάν Κάρινγκτον.Ωστόσο, κατά την έρευνά της για αυτό το παράξενο συμβάν, η ομάδα ανακάλυψε μια σημαντική ασυμφωνία: η εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή δεν βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά την ημερομηνία που αναφερόταν στο άρθρο.«Σε αυτή τη μελέτη, ουσιαστικά ερευνήσαμε αυτό που έπρεπε να είναι ένα τυπογραφικό λάθος σε ένα άρθρο του Nature από το 1871. Γνωρίζουμε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος επειδή η σιδηροδρομική γραμμή Έξετερ-Στάρκρος που αναφέρεται σε εκείνο το άρθρο δεν υπήρχε μέχρι το 1846, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Brett Carter από το Πανεπιστήμιο RMIT που συμμετείχε στην έρευνα.