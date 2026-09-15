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Συνελήφθη 17χρονος Αιγύπτιος που πήγε να αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από λαιμό γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα

Σεπτεμβρίου 15, 2026

  Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθη, χθες το απόγευμα, 17χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, που αποπειράθηκε να ληστέψει 42χρονη στην ...

 



Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθη, χθες το απόγευμα, 17χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, που αποπειράθηκε να ληστέψει 42χρονη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος το πρωί της ίδιας μέρας προσέγγισε την 42χρονη, η οποία περπατούσε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και, με τη χρήση βίας, αποπειράθηκε να της αφαιρέσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η 42χρονη κάλεσε την 'Αμεση Δράση και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από αναζητήσεις στην περιοχή, εντόπισαν τον 17χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Μαζί του ήταν άλλος ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε λεπίδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τον μεν πρώτο για απόπειρα ληστείας και για τον δεύτερο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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