Πάτρα: 16χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω για διακίνηση ναρκωτικών - Χειροπέδες σε άλλους δύο

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου που πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κάνει διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το τμήμα δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν...

1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης

2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

70- ευρώ και

1- κινητό τηλέφωνο.

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου που πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κάνει διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το τμήμα δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε έναν αλλοδαπό ενήλικα για κατοχή ναρκωτικών καθώς και στην μητέρα του 16χρονου φερόμενου διακινητή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.Σύμφωνα με το tempo24 οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο έξω από το σπίτι του και ενώ προέβαινε σε αγοροπωλησία ναρκωτικών με αλλοδαπό άντρα.Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους και σε σωματική έρευνα που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του ενήλικα και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια κάνναβης.Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 16χρονου με την μητέρα του, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και κατασχέθηκαν :167,4- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -22- ανισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες