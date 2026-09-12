Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι αποδοχές των μελλοντικών συντάξεων για 160.000 στελέχη

Η αλλαγή αφορά περίπου 160.000 στελέχη σε Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό και λειτουργεί σωρευτικά: όσο π...



Οι αλλαγές επηρεάζουν όσους αποχωρούν από την υπηρεσία εντός του 2026, καθώς οι αυξημένες αποδοχές ενσωματώνονται στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2026.

Οι μηνιαίες αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κυμαίνονται από 103 έως 280 ευρώ, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία.

Στα Σώματα Ασφαλείας οι αυξήσεις κυμαίνονται από 48 έως 150 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον βαθμό και τη μισθολογική κατάταξη του κάθε στελέχους. Η ενσωμάτωση των υψηλότερων αποδοχών στον συντάξιμο μισθό οδηγεί σε αύξηση της τελικής σύνταξης, με τη διαφορά να φτάνει έως και τα 150 ευρώ μηνιαίως για όσους έχουν 40 έτη υπηρεσίας. Η ενσωμάτωση των υψηλότερων αποδοχών στον συντάξιμο μισθό οδηγεί σε αύξηση της τελικής σύνταξης, με τη διαφορά να φτάνει έως και τα 150 ευρώ μηνιαίως για όσους έχουν 40 έτη υπηρεσίας.

Η αλλαγή αφορά περίπου 160.000 στελέχη σε Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό και λειτουργεί σωρευτικά: όσο περισσότερο διάστημα παραμένουν οι αυξημένες αποδοχές μέσα στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τελική σύνταξηΤο νέο μισθολογικό καθεστώς στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αυξάνει τις αποδοχές και τη βάση υπολογισμού των μελλοντικών συντάξεων για 160.000 στελέχη.