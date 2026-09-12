Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι αποδοχές των μελλοντικών συντάξεων για 160.000 στελέχη

Η αλλαγή αφορά περίπου 160.000 στελέχη σε Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό και λειτουργεί σωρευτικά: όσο π...
Η αλλαγή αφορά περίπου 160.000 στελέχη σε Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό και λειτουργεί σωρευτικά: όσο περισσότερο διάστημα παραμένουν οι αυξημένες αποδοχές μέσα στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τελική σύνταξη
Το νέο μισθολογικό καθεστώς στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αυξάνει τις αποδοχές και τη βάση υπολογισμού των μελλοντικών συντάξεων για 160.000 στελέχη.
- Οι αλλαγές επηρεάζουν όσους αποχωρούν από την υπηρεσία εντός του 2026, καθώς οι αυξημένες αποδοχές ενσωματώνονται στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2026.
- Οι μηνιαίες αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κυμαίνονται από 103 έως 280 ευρώ, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία.
- Στα Σώματα Ασφαλείας οι αυξήσεις κυμαίνονται από 48 έως 150 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον βαθμό και τη μισθολογική κατάταξη του κάθε στελέχους.
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