Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία, αναζητείται 15χρονος συνεργός τους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους, ένας 16χρονος δραπέτης και ένας 17χρονος που ήταν μέλη συμμορίας που πραγματοποιού...



Πρόκειται για έναν 16χρονο Ρομά, δραπέτη από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου από τις 20 Ιουλίου και έναν ακόμη ανήλικο αλβανικής καταγωγής. Οι δύο νεαροί, που συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (17/9) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. της ίδιας Υπηρεσίας, σε διαμέρισμα όπου διέμεναν, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.



Όπως επισημάνθηκε από τις δικαστικές αρχές, η αδιάκοπη συχνότητα, η μεθοδολογία και τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της ομάδας κατέδειξαν ότι δεν υπήρχε άλλο περιθώριο σωφρονισμού σε δομές ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε ο εγκλεισμός τους σε σωφρονιστικό κατάστημα με ειδική πτέρυγα για νεαρούς κρατουμένους.



Την ίδια ώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένταλμα σύλληψης για τον τρίτο και μικρότερο της παρέας, έναν 15χρονο Ρομά, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, των διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και της παραβίασης περιορισμών διαμονής για τον 16χρονο δραπέτη.



Από την έρευνα της Ασφάλειας Λαμίας ταυτοποιήθηκε η δράση τους σε σωρεία υποθέσεων από 08 έως και 17-09-2026, Πρώτη από αυτές η κλοπή στον Α' Βρεφικό Σταθμό Λαμιέων. Είχαν εισέλθει από το παράθυρο του γραφείου του σταθμού (στη συμβολή Μακροπούλου και Υψηλάντου), αρπάζοντας την τσάντα της Διευθύντριας με προσωπικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και μετρητά. Στην έρευνα στο σπίτι όπου συνελήφθησαν, βρέθηκε το πορτοφόλι με τις κάρτες και την ταυτότητα της παθούσας, καθώς και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.



Τα ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, εκμεταλλευόμενοι ολιγόλεπτη απουσία του προσωπικού καφετέριας σε κεντρική πλατεία της Λαμίας, κατά το κλείσιμο, εισέβαλαν σε αυτή και άρπαξαν το μεταλλικό κουτί του ταμείου με εισπράξεις.



Στο βιογραφικό τους όμως υπάρχουν και δύο κλοπές δικύκλων, αλλά και επιπλέον κλοπές. Λίγη ώρα πριν την κλοπή στην καφετέρια, είχαν αφαιρέσει δίκυκλη μοτοσικλέτα από την οικία ιδιοκτήτη της. Με την τραπεζική κάρτα που βρισκόταν κάτω από τη σέλα, ο νεαρός που αναζητείται πραγματοποίησε ανέπαφη συναλλαγή σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας. Στη συνέχεια, όταν εντοπίστηκαν από περιπολικό στην οδό Παπαποστόλου με κατεύθυνση τη Ροδίτσα να επιβαίνουν και οι τρεις στο ίδιο μηχανάκι, ανέπτυξαν ταχύτητα, το πέταξαν σε χωράφι και διέφυγαν πεζοί.



Στην κατοχή όμως του μεγαλύτερου εκ των τριών, βρέθηκε και κατασχέθηκε κλειδί από έτερη κλεμμένη μηχανή, η οποία είχε αφαιρεθεί από την οδό Πατρόκλου και είχε επιστραφεί.



Δικογραφία για τους γονείςΣτο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σε βάρος των μητέρων των δραστών. Η 48χρονη μητέρα του 18χρονου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ αντίστοιχη δικογραφία σχηματίστηκε και για την 47χρονη μητέρα του 15χρονου καταζητούμενου.



Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 15χρονου Ρομά όσο και για τη διακρίβωση τυχόν συμμετοχής της ομάδας σε δεκάδες άλλες διαρρήξεις καταστημάτων και οχημάτων που έχουν καταγραφεί στην Λαμία και στη γύρω περιοχή το ίδιο διάστημα.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους, ένας 16χρονος δραπέτης και ένας 17χρονος που ήταν μέλη συμμορίας που πραγματοποιούσε κλοπές στη Λαμία.