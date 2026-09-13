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Συμπλοκή 15 ατόμων με τραυματία την Κυψέλη - Τρεις συλλήψεις

Σεπτεμβρίου 13, 2026

   Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί, μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, που σημειώθηκε στην περιοχή ...

  



Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί, μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 21:00, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων, τα άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στον μηρό ένας 40χρονος πολίτης Ινδίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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