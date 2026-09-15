Ηγουμενίτσα: Με 15 μαχαιριές, οι μισές πισώπλατα δολοφονήθηκε η Πηνελόπη - Οι τελευταίες αναρτήσεις

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, η νεκροψία - νεκροτομή στ...

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, η νεκροψία - νεκροτομή στη σωρό της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα , το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του καθ' ομολογίαν δράστη για εκείνη.Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία τηςΌσα διαπίστωσε ο ιατροδικαστής για τη δολοφονία της Πηνελόπης από τον πρώην σύντροφό της, στην Ηγουμενίτσα πλαισιώνουν οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της κοπέλας.Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που αρχικά υποκρινόταν και έλεγε πως ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε το πρωί της Τρίτης προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.Την ίδια ώρα, αναρτήσεις της 25χρονης στα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν τη συναισθηματική δυσφορία που ένιωθε, υποννοώντας και προβλήματα με τον 27χρονο.Ειδικότερα, στις 21 Αυγούστου 2026, η Πηνελόπη είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε».Σε άλλη ανάρτησή της, στις 25 Αυγούστου, έγραψε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».Πριν έξι ημέρες, είχε γράψει: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ», ενώ την ημέρα της δολοφονίας της έγραψε: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα δεν σταματάει να υπάρχει, ε;».