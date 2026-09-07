Αυστρία: Απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών

Η απαγόρευση της χρήσης της ισλαμικής μαντίλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών θα αντιμετωπίσει μια πρώτη δοκιμασία τη Δε...

Η απαγόρευση της χρήσης της ισλαμικής μαντίλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών θα αντιμετωπίσει μια πρώτη δοκιμασία τη Δευτέρα 07/09 καθώς ανοίγουν τα σχολεία στην πρωτεύουσα Βιέννη και σε άλλα κρατίδια με οργανώσεις, περιλαμβανομένης της μεγαλύτερης μουσουλμανικής οργάνωσης, να την χαρακτηρίζουν μεροληπτική καταγγέλλοντάς της και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια.Η κυβερνώσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρώων κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία με το αιτιολογικό ότι έτσι προστατεύεται η ελευθερία των κοριτσιών.Ο νόμος ψηφίστηκε στη βουλή τον Δεκέμβριο με την υποστήριξη του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας.Μόνο το μικρότερο κόμμα στη βουλή, οι αριστεροί Πράσινοι [οι «φιλελέδες» με… ανθρώπινο πρόσωπο], τον καταψήφισαν.Το όργανο που εκπροσωπεί επισήμως τους μουσουλμάνους της Αυστρίας, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα στην Αυστρία (IGGO), έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχει δεσμευτεί να την προσβάλει ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο τον Ιούλιο απέρριψε την προσφυγή του γιατί ακόμη δεν είχε τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία.Το δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι μια προηγούμενη απαγόρευση, η οποία αφορούσε μαθήτριες κάτω των 10 ετών, ήταν παράνομη επειδή ήταν μεροληπτική εις βάρος των μουσουλμάνων και το κράτος οφείλει να είναι θρησκευτικά ουδέτερο.Η εναντίωση σε αυτή την αρχή απαιτεί ειδική αιτιολόγηση, έκρινε.Ερωτηθείς από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF αν το δικαστήριο θα ακυρώσει την απαγόρευση ο υπουργός Παιδείας της Αυστρίας Κριστόφ Βίντερκερ απάντησε:«Ποτέ δεν μπορείς να είσαι απολύτως βέβαιος».«Εμείς στην κυβέρνηση πραγματοποιήσαμε πολύ εντατικές διαβουλεύσεις και εμείς στο υπουργείο Παιδείας πρσπαθήσαμε πολύ σκληρά να συντάξουμε έναν νόμο που συμμορφώνεται με το Σύνταγμα», είπε ο υπουργός σε συνέντευξή του που προβλήθηκε τη Δευτέρα 07/09.Αριστερές μαθητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις.Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει τη Δευτέρα 07/09 σε τρία από τα εννέα κρατίδια της χώρας -στη Βιέννη, στο γειτονικό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας, στο Μπέργκερλαντ, όλα ανατολικά- και τα επόμενα θα ακολουθήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.H νομοθεσία ορίζει ότι ένα σχολείο θα πρέπει να συνομιλεί με όποια μαθήτρια δεν τηρεί την απαγόρευση και έπειτα να επιβάλει πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 150 ως 800 ευρώ.