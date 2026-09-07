Οι 10 πιο ηλίθιοι εγκληματίες όλων των εποχών!

Οι εγκληματίες είναι συχνά πολύ επικίνδυνα άτομα, αλλά τι παίζει με τους ηλίθιους εγκληματίες; Υπάρχουν πολλοί μεγαλοφυείς εγκληματίες, οι...















Ένας άνδρας που ήταν ύποπτος για εμπρησμό και βανδαλισμό, έστειλε στην αστυνομία του Οχάιο των ΗΠΑ μια selfie, επειδή θεώρησε ότι η φωτογραφία που υπήρχε στο ένταλμα σύλληψης του δεν τον κολάκευε.



Ο Donald “Chip” Pugh έστειλε με μήνυμα στην αστυνομία μια φωτογραφία του και έγραψε: “Εδώ είναι μια καλύτερη φωτογραφία, αυτή που έχετε είναι χάλια.”



Είπε σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό: “Φίλε, η φωτογραφία ήταν εντελώς λάθος, με έκανε να μοιάζω σαν ένα Thundercat … ή τον James Brown φυγά. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ.”



Το αστυνομικό τμήμα αποκρίθηκε λέγοντας: “Τον ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησε, αλλά τώρα θα εκτιμούσαμε αν ερχόταν να μας μιλήσει.”



Αργότερα συνελήφθη στην Φλόριντα.



Μην κουνηθείτε! Κρατάω αγγούρι!



Ένας άνδρας προσπάθησε να ληστέψει ένα γραφείο στοιχημάτων στην Γλασκώβη ενώ ήταν “οπλισμένος” με ένα… αγγούρι!



Ο Gary Rough απείλησε με το λαχανικό – το οποίο είχε καλυμμένο με μια μαύρη κάλτσα – μια εργαζόμενη γυναίκα του στοιχηματικού γραφείου της Ladbrokes στο Shettleston, ζητώντας μετρητά, κάτι που η υπαλληλος αρνήθηκε.



Στην συνέχεια ρίχθηκε στο πάτωμα από έναν αστυνομικό και συνελήφθη. Αρχικά είπε στην αστυνομία ότι πρόκειται για ένα “αστείο” πριν διερωτηθεί: “Αλήθεια τώρα, θα πάω φυλακή γι ‘αυτό;”



Πράγματι φυλακίστηκε το 2014, καθώς παραδέχτηκε ότι ο σκοπός της επίθεσης του ήταν η ληστεία.



Ο Ταλιμπάν

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας έμειναν άναυδοι, όταν ένας διοικητής των Ταλιμπάν παραδόθηκε και στην συνέχεια διεκδικησε την ανταμοιβή των 100 δολαρίων για την σύλληψη του!



Ο Mohammad Ashan, ένας χαμηλόβαθμος διοικητής των Ταλιμπάν, ήταν ύποπτος για την οργάνωση επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών και αφγανικών στρατευμάτων στα ανατολικά της χώρας.



Σύμφωνα με αναφορές, το 2012 πήγε σε ένα σημείο ελέγχου της αστυνομίας, έδειξε την αφίσα στην οποία ήταν καταζητούμενος και ζήτησε την αμοιβή των 100 δολαρίων για όποιον τον έπιανε.



Οι αρχές δεν μπορούσαν με τίποτα να εξηγήσουν την ενέργεια του αυτή, παρόλο που ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους: “Είναι προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανόητος.”



Ληστής χρειάζεται βοήθεια για να αποδράσει



Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος ενός καταστήματος που πουλούσε εφημερίδες στο Άμπιγκτον του Οξφορντσάιρ, κατέγραψαν την αποτυχημένη ληστεία ενός άνδρα το 2012.



Κατά την προσπάθειά του να ληστέψει το κατάστημα, ο James Allan έβγαλε την μπαλακλάβα του, έπεσε πάνω σε κάτι αναψυκτικά και στην συνέχεια αδυνατούσε να ανοίξει την πόρτα για να ξεφύγει – γιατί την έσπρωχνε αντί να την τραβά.



Η κυρία που μόλις είχε απειλήσει με ένα ψεύτικο όπλο, πήγε να την ανοίξει γι ‘αυτόν.



Το αστείο είναι ότι είχε προσπαθήσει να ληστέψει το ίδιο κατάστημα 10 ημέρες νωρίτερα. Ο Allan, 29 ετών τότε, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για το αδίκημα που εμφανίζεται στο βίντεο και δύο χρόνια για την κατοχή όπλου ή απομίμησης όπλου.



Έμεινε κρεμασμένος Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος ενός καταστήματος που πουλούσε εφημερίδες στο Άμπιγκτον του Οξφορντσάιρ, κατέγραψαν την αποτυχημένη ληστεία ενός άνδρα το 2012.Κατά την προσπάθειά του να ληστέψει το κατάστημα, ο James Allan έβγαλε την μπαλακλάβα του, έπεσε πάνω σε κάτι αναψυκτικά και στην συνέχεια αδυνατούσε να ανοίξει την πόρτα για να ξεφύγει – γιατί την έσπρωχνε αντί να την τραβά.Η κυρία που μόλις είχε απειλήσει με ένα ψεύτικο όπλο, πήγε να την ανοίξει γι ‘αυτόν.Το αστείο είναι ότι είχε προσπαθήσει να ληστέψει το ίδιο κατάστημα 10 ημέρες νωρίτερα. Ο Allan, 29 ετών τότε, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για το αδίκημα που εμφανίζεται στο βίντεο και δύο χρόνια για την κατοχή όπλου ή απομίμησης όπλου.

Ένας διαρρήκτης στην Κίνα έπρεπε να διασωθεί, καθώς στην προσπάθεια του να μπει, μέσα από ένα μικρό παράθυρο, σε ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας, σφήνωσε και έμεινε αρκετή ώρα με το σώμα του να κρέμεται έξω από το κτίριο.



Οι διασώστες έκαναν 30 λεπτά για να τον ελευθερώσουν. Τελικά παραδόθηκε στην αστυνομία.



Ο ληστής τράπεζας που έδωσε την διεύθυνση του



Ένας επίδοξος ληστής τράπεζας, ο οποίος μεταμφιέστηκε φορώντας γυαλιά ηλίου και κάλτσες πάνω από τα παπούτσια του, έδωσε στην ταμία το πλήρες όνομα του και την διεύθυνση του – μισή ώρα πριν επιχειρήσει να ληστέψει το υποκατάστημα.



Ο 27χρονος Dean Smith, πήγε στο τοπικό υποκατάστημα της Barclays στο Treorchy της Νότιας Ουαλίας, για να αλλάξει την διεύθυνση του και παρατήρησε τις στοίβες των μετρητών.



Επέστρεψε μισή ώρα μετά, οπλισμένος με ένα μαχαίρι ψωμιού και μια τραγική αμφίεση, απαιτώντας τα χρήματα, αλλά έφυγε με άδεια χέρια όταν η ταμίας του αρνήθηκε. Μάλιστα, ένας 70χρονος κύριος του πρόσφερε 20 λίρες για να φύγει. Η αστυνομία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να τον εντοπίσει.



Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ήταν “πολύ ηλίθιος” και φυλακίστηκε για δυόμισι χρόνια για απόπειρα ληστείας και κατοχή όπλου το 2014.









Έξυπνο τηλέφωνο, χαζός ληστής

Δεν είναι ο πρώτος ληστής που συνελήφθη από selfie, και πιθανότατα ούτε ο τελευταίος. Ο Ashley Keast, χρησιμοποίησε μια κλεμμένη κάρτα SIM, για να τραβήξει μια selfie μέσα στο σπίτι που λήστεψε.



Στην συνέχεια δημοσίευσε την φωτογραφία του στην εφαρμογή Messenger του Whatsapp – και την έστειλε εν αγνοία του στους συναδέλφους του ανθρώπου που λήστεψε.



Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του ένα κλεμμένο ρολόι Rolex αξίας 4.000 λιρών, κρυμμένο πίσω από ένα ψυγείο. Ο 25χρονος Keast, φυλακίστηκε για δύο χρόνια και οκτώ μήνες το 2014, αφού ομολόγησε την διάρρηξη.









Ένας διαρρήκτης στην Κίνα έπρεπε να διασωθεί, καθώς στην προσπάθεια του να μπει, μέσα από ένα μικρό παράθυρο, σε ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας, σφήνωσε και έμεινε αρκετή ώρα με το σώμα του να κρέμεται έξω από το κτίριο.Οι διασώστες έκαναν 30 λεπτά για να τον ελευθερώσουν. Τελικά παραδόθηκε στην αστυνομία.Ένας επίδοξος ληστής τράπεζας, ο οποίος μεταμφιέστηκε φορώντας γυαλιά ηλίου και κάλτσες πάνω από τα παπούτσια του, έδωσε στην ταμία το πλήρες όνομα του και την διεύθυνση του – μισή ώρα πριν επιχειρήσει να ληστέψει το υποκατάστημα.Ο 27χρονος Dean Smith, πήγε στο τοπικό υποκατάστημα της Barclays στο Treorchy της Νότιας Ουαλίας, για να αλλάξει την διεύθυνση του και παρατήρησε τις στοίβες των μετρητών.Επέστρεψε μισή ώρα μετά, οπλισμένος με ένα μαχαίρι ψωμιού και μια τραγική αμφίεση, απαιτώντας τα χρήματα, αλλά έφυγε με άδεια χέρια όταν η ταμίας του αρνήθηκε. Μάλιστα, ένας 70χρονος κύριος του πρόσφερε 20 λίρες για να φύγει. Η αστυνομία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να τον εντοπίσει.Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ήταν “πολύ ηλίθιος” και φυλακίστηκε για δυόμισι χρόνια για απόπειρα ληστείας και κατοχή όπλου το 2014.Έξυπνο τηλέφωνο, χαζός ληστήςΔεν είναι ο πρώτος ληστής που συνελήφθη από selfie, και πιθανότατα ούτε ο τελευταίος. Ο Ashley Keast, χρησιμοποίησε μια κλεμμένη κάρτα SIM, για να τραβήξει μια selfie μέσα στο σπίτι που λήστεψε.Στην συνέχεια δημοσίευσε την φωτογραφία του στην εφαρμογή Messenger του Whatsapp – και την έστειλε εν αγνοία του στους συναδέλφους του ανθρώπου που λήστεψε.Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του ένα κλεμμένο ρολόι Rolex αξίας 4.000 λιρών, κρυμμένο πίσω από ένα ψυγείο. Ο 25χρονος Keast, φυλακίστηκε για δύο χρόνια και οκτώ μήνες το 2014, αφού ομολόγησε την διάρρηξη. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας έμειναν άναυδοι, όταν ένας διοικητής των Ταλιμπάν παραδόθηκε και στην συνέχεια διεκδικησε την ανταμοιβή των 100 δολαρίων για την σύλληψη του!Ο Mohammad Ashan, ένας χαμηλόβαθμος διοικητής των Ταλιμπάν, ήταν ύποπτος για την οργάνωση επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών και αφγανικών στρατευμάτων στα ανατολικά της χώρας.Σύμφωνα με αναφορές, το 2012 πήγε σε ένα σημείο ελέγχου της αστυνομίας, έδειξε την αφίσα στην οποία ήταν καταζητούμενος και ζήτησε την αμοιβή των 100 δολαρίων για όποιον τον έπιανε.Οι αρχές δεν μπορούσαν με τίποτα να εξηγήσουν την ενέργεια του αυτή, παρόλο που ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους: “Είναι προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανόητος.” Ένας άνδρας που ήταν ύποπτος για εμπρησμό και βανδαλισμό, έστειλε στην αστυνομία του Οχάιο των ΗΠΑ μια selfie, επειδή θεώρησε ότι η φωτογραφία που υπήρχε στο ένταλμα σύλληψης του δεν τον κολάκευε.Ο Donald “Chip” Pugh έστειλε με μήνυμα στην αστυνομία μια φωτογραφία του και έγραψε: “Εδώ είναι μια καλύτερη φωτογραφία, αυτή που έχετε είναι χάλια.”Είπε σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό: “Φίλε, η φωτογραφία ήταν εντελώς λάθος, με έκανε να μοιάζω σαν ένα Thundercat … ή τον James Brown φυγά. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ.”Το αστυνομικό τμήμα αποκρίθηκε λέγοντας: “Τον ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησε, αλλά τώρα θα εκτιμούσαμε αν ερχόταν να μας μιλήσει.”Αργότερα συνελήφθη στην Φλόριντα.Ένας άνδρας προσπάθησε να ληστέψει ένα γραφείο στοιχημάτων στην Γλασκώβη ενώ ήταν “οπλισμένος” με ένα… αγγούρι!Ο Gary Rough απείλησε με το λαχανικό – το οποίο είχε καλυμμένο με μια μαύρη κάλτσα – μια εργαζόμενη γυναίκα του στοιχηματικού γραφείου της Ladbrokes στο Shettleston, ζητώντας μετρητά, κάτι που η υπαλληλος αρνήθηκε.Στην συνέχεια ρίχθηκε στο πάτωμα από έναν αστυνομικό και συνελήφθη. Αρχικά είπε στην αστυνομία ότι πρόκειται για ένα “αστείο” πριν διερωτηθεί: “Αλήθεια τώρα, θα πάω φυλακή γι ‘αυτό;”Πράγματι φυλακίστηκε το 2014, καθώς παραδέχτηκε ότι ο σκοπός της επίθεσης του ήταν η ληστεία.

Οι εγκληματίες είναι συχνά πολύ επικίνδυνα άτομα, αλλά τι παίζει με τους ηλίθιους εγκληματίες;Υπάρχουν πολλοί μεγαλοφυείς εγκληματίες, οι οποίοι έχουν υψηλό δείκτη IQ και την ικανότητα να προβλέπουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, διαπράττοντας τα τέλεια εγκλήματα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και εκείνοι οι εγκληματίες, των οποίων η ανοησία μας κάνει να αναρωτιώμαστε: “Πως στο καλό επιβίωναν τόσο καιρό;”Το κακό με έναν ανόητο, ειδικά όταν πρόκειται να διαπράξει ένα έγκλημα, είναι ότι μπορεί να αποδειχτεί αρκετά επικίνδυνος, επειδή μπορεί να καταλήξει να τραυματίσει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον. Είναι σαν τους ληστές στην ταινία “Μόνος στο Σπίτι”, μόνο που αυτοί δεν είναι φανταστικοί χαρακτήρες, αλλά άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν μια μέρα να διαπράξουν ένα έγκλημα, ωστόσο, χάρη στην ανοησία τους πιάστηκαν κατευθείαν από την αστυνομία.Εδώ είναι 10 ηλίθιοι εγκληματίες που πιάστηκαν για γελοίους λόγους.Ο ένοπλος ληστής Andrew Hennells, συνελήφθη αφού καυχήθηκε στο Facebook για τα σχέδιά του να επιτεθεί σε ένα σούπερ μάρκετ Tesco, κάνοντας ένα ποστ το οποίο περιελάμβανε μια selfie, την εικόνα ενός μαχαιριού και την λεζάντα: “Doing. Tesco. Over.”Η αστυνομία τον έπιασε 15 λεπτά αργότερα με το μαχαίρι και 410 λίρες σε μετρητά, τα οποία έκλεψε από ένα Tesco στο King’s Lynn του Νόρφολκ.Ο κλέφτης Goldilocks που πιάστηκε να κοιμάταιΈνα ζευγάρι συνταξιούχων ζευγάρι από την κομητεία Λανκασάιρ, επέστρεψε στο σπίτι του μετά από διακοπές το 2014, βρίσκοντας έναν διαρρήκτη να κοιμάται στο κρεβάτι τους.Ο Martin Holtby και η Pat Dyson έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι ο εισβολέας, Lukasz Chojnowski, είχε πλύνει τα πιάτα τους, είχε βάλει πλυντήριο και είχε αγοράσει ακόμη και κάποια τρόφιμα.Η κυρία Dyson δήλωσε ότι το σπίτι τους δεν ήταν πολύ τακτοποιημένο όταν πήγαν διακοπες, αλλά ο Chojnowski – ο οποίος ήταν από την Πολωνία και μετακόμισε στο Λιντς – το είχε συγυρίσει.“Έκαψε μια παλιά κατσαρόλα, αλλά συμβαίνουν αυτά!” πρόσθεσε. Ο Chojnowski, 28 ετών τότε, παραδέχτηκε την διάρρηξη και του χορηγήθηκε αναστολή δύο ετών και ένα πρόστιμο 200 ​​δολαρίων.Δύο τουρίστες από την Ουαλία, βρέθηκαν στο δικαστήριο το 2012, καθώς μέθυσαν και έκλεψαν έναν πιγκουίνο που ονομαζόταν Dirk, από το θαλάσσιο πάρκο Sea World στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.Ο Rhys Owen Jones, 21 ετών, και ο Keri Mules, 20 ετών, από τηn Νότια Ουαλία, διέρρηξαν το πάρκο της Χρυσής Ακτής του Κουίνσλαντ, κολύμπησαν με δελφίνια, άφησαν έναν πυροσβεστήρα εκεί που εσωκλείονταν οι καρχαρίες και μετά έκλεψαν τον κακόμοιρο Dirk.Όταν ξύπνησαν – με μεγάλο hangover -, βρήκαν το τρομαγμένο πτηνό στο διαμέρισμα τους, και προσπαθησαν να το περιποιηθούν ταίζοντας το και βάζοντας το στο ντους.Αργότερα απελευθέρωσαν τον Dirk σε ένα κανάλι, αλλά εντοπίστηκαν από τους ντόπιους, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Ο δικαστής τους επέβαλε πρόστιμο 1.000 δολάρια και τους είπε να πίνουν “λιγότερη βότκα”.Ο Dirk διασώθηκε και επέστρεψε στο θαλάσσιο πάρκο, σώος και αβλαβής.