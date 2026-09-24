Μύκονος: Έκρυβαν στις αποσκευές τους 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού – «Λαβράκι» από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού ναργιλέ μετέφεραν στις αποσκευές τους δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη...

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού ναργιλέ μετέφεραν στις αποσκευές τους δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου έβγαλαν «λαβράκι», αφού στις αποσκευές των δύο επιβατών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν από τους ελεγκτές του Τελωνείου της Μυκόνου, κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.