Θλίψη στην 111 ΠΜ: Έφυγε ξαφνικά ΕΠΟΠ Αρχισμηνίας

Θλίψη προκαλεί στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 48χρονου ΕΠΟΠ Αρχισμηνία, ο οποίος υπηρετούσε στη...
Θλίψη προκαλεί στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 48χρονου ΕΠΟΠ Αρχισμηνία, ο οποίος υπηρετούσε στην 111 Πτέρυγα Μάχης και ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Πρόκειται για τον Ιωάννη Παπανικολάου, με καταγωγή από την Κατερίνη, ο οποίος διέμενε στον Αλμυρό με την οικογένειά του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άτυχος Αρχισμηνίας αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος και ζήτησε άμεσα βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού.
Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο η κατάστασή του επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή πριν φτάσει στο νοσοκομείο.
Η είδηση του θανάτου του ΕΠΟΠ Αρχισμηνία της 111 ΠΜ έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στην τοπική κοινωνία του Αλμυρού.
Ο 48χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους του.
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