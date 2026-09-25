Θλίψη στην 111 ΠΜ: Έφυγε ξαφνικά ΕΠΟΠ Αρχισμηνίας

Θλίψη προκαλεί στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 48χρονου ΕΠΟΠ Αρχισμηνία, ο οποίος υπηρετούσε στη...

Θλίψη προκαλεί στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 48χρονου ΕΠΟΠ Αρχισμηνία, ο οποίος υπηρετούσε στην 111 Πτέρυγα Μάχης και ήταν πατέρας δύο παιδιών.Πρόκειται για τον Ιωάννη Παπανικολάου, με καταγωγή από την Κατερίνη, ο οποίος διέμενε στον Αλμυρό με την οικογένειά του.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άτυχος Αρχισμηνίας αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος και ζήτησε άμεσα βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού.Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο η κατάστασή του επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή πριν φτάσει στο νοσοκομείο.Η είδηση του θανάτου του ΕΠΟΠ Αρχισμηνία της 111 ΠΜ έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στην τοπική κοινωνία του Αλμυρού.Ο 48χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά.Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους του.