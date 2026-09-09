Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Πανηγυρίζουμε την 104η επέτειο απελευθέρωσης της Σμύρνης» από τους Έλληνες «εγκληματίες κατακτητές»…

Μετά τον ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, και το τουρκικό ΥΠ.ΑΜ. την σκυτάλη της ανθελληνικής προπαγάνδας παρέλαβε το υπ...





Μετά τον ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, και το τουρκικό ΥΠ.ΑΜ. την σκυτάλη της ανθελληνικής προπαγάνδας παρέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών της Άγκυρας, με ανακοίνωση «πανηγυρισμού» για την 104η επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης.Το τουρκικό ΥΠΕΞ, όπως ήταν αναμενόμενο, δοθείσης της ευκαιρίας, έβγαλε “στον αφρό” όλη την γνωστή χολή περί «σφαγιασμών αμάχων» από τα ελληνικά στρατεύματα, «τακτικής καμμένης γης» και όλα τα σχετικά. Η ανακοίνωση επομένως είναι πλήρως αφιερωμένη στην ανθελλική προπαγάνδα παρά στους «ήρωες» και τον ηγέτη τους Κεμάλ Ατατούρκ.Η δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞΣήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την 104η επέτειο της Απελευθέρωσης της Σμύρνης. Δεν ξεχνάμε αυτήν την ημέρα, η οποία σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο στον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, τις συστηματικές και προμελετημένες σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές της «καμένης γης» και την καταστροφή που προκάλεσε κατά την απόπειρα κατοχής της Δυτικής Ανατολίας μεταξύ 1919 και 1922. Με την ευκαιρία αυτή, τιμούμε όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας, με πρώτο και καλύτερο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με ευλογίες και ευγνωμοσύνη».