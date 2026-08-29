Αν το Wi-Fi σας πέφτει συνεχώς σε τοίχο... αυτό είναι το κόλπο για να έχετε γρήγορο ίντερνετ - ΒΙΝΤΕΟ









Τα φύλλα αλουμινίου έχουν συνδεθεί με πολλά κόλπα οφθαλμαπάτης και έτσι η θεωρία πως μπορεί να συμβάλουν στο να αποκτήσετε ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο, ακουγόταν σαν προϊόν φαντασίας μέχρι το 2017, μέχρι που μια ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να το τεστάρει!Οι ερευνητές μάλιστα όχι μόνο απέδειξαν ότι λειτουργεί, αλλά βρήκαν έναν τρόπο να το προσαρμόσουν σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.Ανάμεσα στα πολλά περίεργα που είχαμε συναντήσει στο διαδίκτυο ήταν οι συμβουλές όσων είχαν αυξήσει την ταχύτητα του WiFi βάζοντας έναν μεταλλικό δίσκο ή ακόμη και ένα αλουμινένιο κουτάκι αναψυκτικού πίσω από το ρούτερ. Πολλοί το δοκίμασαν, άλλοι είδαν διαφορά και άλλοι όχι.Η ιδέα δεν είναι τόσο… γελοία όσο ακούγεται! Το σήμα Wi-Fi είναι ένας ιδιαίτερος τύπος ραδιοκυμάτων, που κωδικοποιούν τα όσα διαβάζει ο υπολογιστής σας στο διαδίκτυο. Το σήμα μεταδίδεται από το ρούτερ προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά έχει τα όρια του. Δεν μπορεί να υπερβεί σε ακτίνα τα 45 μέτρα και εμποδίζεται ή απορροφάται από οικοδομικά υλικά, όπως μέταλλο και σκυρόδεμα.Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ντάρμουθ πειραματίστηκε με τα φύλλα αλουμινίου. Χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο τροφοδότησαν δεδομένα σχετικά με τη διάταξη των κτιρίων και ποιους χώρους το σήμα θα έπρεπε να διαπερνά ή όχι τα εμπόδια. Αυτό βοήθησε στο να δημιουργήσουν σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή έναν ανακλαστήρα που αποτελείται μόνο από πλαστικό και ένα λεπτό φύλλο αλουμινίου, το οποίο ενίσχυσε το Wi-Fi εκεί όπου ήθελαν ή το θωράκιζαν εκεί που χρειαζόταν.Αυτό το δημιούργημα τους κόστισε μόλις 35 δολάρια, δηλαδή τίποτα σε σχέση με τις πανάκριβες εξειδικευμένες κεραίες Wi-Fi.Η ομάδα δεν έχει ακόμη κάνει το λογισμικό διαθέσιμο στο κοινό, οπότε θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να βγει το προϊόν που θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο χώρο σας.Αλλά αν το Wi-Fi σας πέφτει συνεχώς σε τοίχο, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε κάποιες λύσεις στο σπίτι, όπως στο βίντεο παρακάτω.