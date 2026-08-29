Κύπρος: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία... Επέβαινε σε σκάφος στο Κάβο Γκρέκο, βίντεο από την δραματική επιχείρηση διάσωσης

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση που στήθηκε στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο προς διάσωση επιβαινόντων σε σκάφη, λόγω της θαλασσοταραχής πο...



Ένας άντρας, το σκάφος του οποίου χτυπήθηκε από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός πάνω στα βράχια, σύμφωνα με το cyprustimes.com. Νωρίτερα είχε δοθεί σήμα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αγνοείτο και ξεκίνησαν έρευνες από αέρος προς εντοπισμό του. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στα βράχια και ενημερώθηκε το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς το οποίο τελικώς τον ανέσυρε νεκρό.



Κατά τη σημερινή επιχείρηση, τα ελικόπτερα ανέσυραν πέντε άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβαν εξιτήριο ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Δυστυχώς, ο Ελληνοκύπριος που βρέθηκε στα βράχια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.



Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο



Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο



Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα





Ένας άντρας, το σκάφος του οποίου χτυπήθηκε από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός πάνω στα βράχια, σύμφωνα με το cyprustimes.com. Νωρίτερα είχε δοθεί σήμα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αγνοείτο και ξεκίνησαν έρευνες από αέρος προς εντοπισμό του. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στα βράχια και ενημερώθηκε το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς το οποίο τελικώς τον ανέσυρε νεκρό.Κατά τη σημερινή επιχείρηση, τα ελικόπτερα ανέσυραν πέντε άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβαν εξιτήριο ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Δυστυχώς, ο Ελληνοκύπριος που βρέθηκε στα βράχια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026 Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026 Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες, πυρκαγιές από κεραυνούς και αναστάτωση στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε στις 12:15 το σύστημα CY-Alert, αποστέλλοντας παγκύπρια προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους. Οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας τέθηκαν σε ετοιμότητα για να συνδράμουν την Πυροσβεστική.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση που στήθηκε στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο προς διάσωση επιβαινόντων σε σκάφη, λόγω της θαλασσοταραχής που προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Κύπρο.