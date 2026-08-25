Αρχαία ελληνική επιγραφή χαραγμένη στα βουνά του Τατζικιστάν: ΄Ιχνη του Μεγαλέξανδρου στην αρχαία Βακτρία; [videos]

Αρχαία ελληνικά γράμματα βρέθηκαν σκαλισμένα σε βράχο σε ορεινή περιοχή του Τατζικιστάν, της Κεντρικής Ασίας. Συγκεκριμένα, σε πέτρα ήταν γ...

Συγκεκριμένα, σε πέτρα ήταν γραμμένο «ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ», που σύμφωνα με τον Νίκολας Σιμς – Ουίλιονς, ειδικό στη μελέτη της Βακτριανής γλώσσας, σημαίνει, «Αυτός είναι ο… του βασιλιά των βασιλέων, Βήμα Τάκτου».Λόγω του φυσικού τοπίου του Τατζικιστάν, οι αρχαιολόγοι συνήθως δεν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα μνημεία.Καθώς η γύρω περιοχή είναι μια δυσπρόσιτη, οι ντόπιοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους συλλέγοντας πληροφορίες για λογαριασμό τους, κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν.Το 1932, ένα καλάθι με έγγραφα βρέθηκε από έναν ντόπιο βοσκό στο όρος Μούγκ, το οποίο, έφερε στους αρχαιολόγους , οι οποίοι στη συνέχεια έμαθαν ότι ήταν το πρώτα έγγραφα κειμένα της ιστορικής γλώσσας της Σογδιανής, το οποίο στη συνέχεια οδήγησε στην ανακάλυψη. του αρχαίου οικισμού Πεντζικέντ.Η Σογδιανή (παλαιότερα Υπερωξιανή), ήταν επαρχία της Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών της Περσίας. α κράτη της Σογδιανής, παρόλο που δεν ενώθηκαν ποτέ πολιτικώς, ήταν συγκεντρωμένα γύρω από την κύρια πόλη της Σαμαρκάνδης.Σε παρόμοια περίσταση με τον βοσκό, ένας κάτοικος κοντινού χωριού ήταν αυτός που εντόπισε τον χαραγμένο βράχο στα βουνά.Ο Bobomulloev Bobomullo, ερευνητής από το Ινστιτούτο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών του Τατζικιστάν, ενδιαφέρθηκε για τα νέα και ανέλαβε να το ερευνήσειΑφού το εξέτασε προσεκτικά, οι επιγραφές αποδείχτηκε πως ήταν σε αρχαία γραφή . Βρισκόταν στο βορειότερο μέρος του φαραγγιού κοντά στον ποταμό Αλμόση.Σύμφωνα με τον άνθρωπο που βρήκε την επιγραφή, υπήρχαν περισσότερες επιγραφές σε πολλούς διαφορετικούς βράχους, αλλά λόγω χιονοστιβάδων, πολλές από τις επιγραφές υπέστησαν ζημιές και έπεσαν στα βουνά.Σύμφωνα με την World History Encyclopedia, η Βακτρία είναι μια ιστορική περιοχή στην Κεντρική Ασία που ήταν μέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας.Ιστορικά, ήταν μια ενοποιημένη περιοχή, αλλά έχει χωριστεί σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Πακιστάν.Ακόμη και μετά την ήττα του Δαρείου Γ’ της Περσίας, ένας αυτοαποκαλούμενος διάδοχος του Δαρείου Γ’ με το όνομα Μπέσσος, ηγήθηκε της αντίστασης κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Ο Μέγας Αλέξανδρος, τελικά, κατέκτησε τη Βακτριανή μεταξύ 329-327 π.Χ., την οποία κράτησε μέχρι το θάνατό του.Μετά τον θάνατό του, έγινε μέρος της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών που κυβέρνησε το μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής κατά την ελληνιστική περίοδο.Η Βακτρία φημίζονταν για το χρυσό της. Ο Δαρείος Α’ αναφέρει τη Βακτρία ως προμηθευτή χρυσού για το αυτοκρατορικό του παλάτι στη Σούσα. Το εμπόριο χρυσού με προέλευση τη Σιβηρία άνθιζε.