Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο ΥΠΑΜ Πιτ Χέγκσεθ στην Αθήνα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Στην Αθήνα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται το επόμενο διάστημα η ανα...

Στην Αθήνα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται το επόμενο διάστημα η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ, σύμφωνα με πληροφορίες του αναλυτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον Μιχάλη Ιγνατίου.Θα δοθεί έμφαση στην προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.Την ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τον ρόλο της Αθήνας στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, είχε αναδείξει η τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών την προπερασμένη εβδομάδα.Επίσης, ο ΣΚΑΪ έχει πληροφορίες και για επίσκεψη του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ στην Αθήνα. Ο κ. Χέγσκεθ φέρεται να έχει συχνή επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αναμένονται πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.Επίσης συζητείται, μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αναμένεται και η επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην Αθήνα.Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ που έχει προαναγγείλει η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται από το 2027 και έπειτα.