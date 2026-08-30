Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο: Παραβάσεις και μια παραβίαση με τρία UAV

Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και σε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τρία τουρ...

Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και σε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τρία τουρκικά UAV.Οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών και η παραβίαση έγιναν στο Κεντρικό Αιγαίο την Κυριακή (30.08.2026) σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.Κατά την πάγια πρακτική, τα τρία τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026Σχηματισμοί: –Μεμονωμένα: 3 UAVΣύνολο αεροσκαφών: 3Οπλισμένα: –Παραβάσεις: 3Παραβιάσεις: 1Εμπλοκές: –Περιοχή: Κεντρικό ΑιγαίοΤα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.