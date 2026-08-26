Κακουργηματική δίωξη σε βάρος 26χρονου που τραυμάτισε σοβαρά 27χρονο σε καβγά σε μαγαζί στα Γιαννιτσά

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 26χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) τραυμάτισε σοβαρά έναν 27χρονο μετά από καβγά πο...



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.



Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.



Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.



Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 26χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) τραυμάτισε σοβαρά έναν 27χρονο μετά από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα στα Γιαννιτσά κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης. Ο 27χρονος φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.