Βγαίνουν και παραπονούμενοι.... Sabah: «Απαράδεκτο σενάριο από τον ελληνικό τύπο: Στοχοποιούν τους Τούρκους στρατιώτες!»

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν επινοήσει ένα άθλιο σενάριο μετά τις εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ για τη Συρία, γράφει η τουρκικ...

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν επινοήσει ένα άθλιο σενάριο μετά τις εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ για τη Συρία, γράφει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ.Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, οι ελληνικές αναλύσεις υποστηρίζουν ότι μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ θα μπορούσε να ξεσπάσει όχι μόνο για τη Συρία αλλά και για την Κύπρο, με τα τουρκικά στρατεύματα στην Κατεχόμενη Κύπρο να παρουσιάζονται ως στόχος.Ο ελληνικός Τύπος τονίζει τις επιθέσεις του Ισραήλ στην αεροπορική βάση Αμπού Ζουχούρ στη Συρία ως σημαντικό παράγοντα στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.Ενώ αναφέρεται ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την πιθανότητα η Τουρκία να αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία και τις δυνατότητές της στη Συρία, παρουσιάζεται ένα σενάριο σχετικά με την Κύπρο, βασισμένο στην πιθανότητα η ένταση μεταξύ των δύο χωρών να κλιμακωθεί σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση.Η ανάλυση εφιστά την προσοχή στη γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου με το Ισραήλ και υποδηλώνει ότι στοιχεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων που σταθμεύουν στο Κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στους στρατιωτικούς υπολογισμούς του Ισραήλ σε μια πιθανή περιφερειακή σύγκρουση.Τούρκοι στρατιώτες αναγνωρίστηκαν ως «πιθανός στόχος»Το τουρκικό δημοσίευμα σημειώνει ότι ένα αξιοσημείωτο τμήμα της ανάλυσης στον ελληνικό τύπο ασχολήθηκε άμεσα με την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κατεχόμενη Κύπρο στο πλαίσιο ενός πιθανού σεναρίου στόχευσης.Η έκθεση, η οποία επικεντρώθηκε στην πιθανότητα η Τουρκία να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στο νησί, αξιολόγησε τις αεροπορικές και ναυτικές δυνατότητες που διαθέτουν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και θα μπορούσαν να αναπτύξουν στο μέλλον στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε ότι η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Ερτζάν και τα στρατιωτικά σημεία όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τουρκικά πολεμικά πλοία θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι σε μια πιθανή σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας.Τα ελληνικά αμυντικά μέσα ενημέρωσης, ενώ αξιολογούσαν την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο Κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, αφιέρωσαν επίσης σημαντικό χώρο στην αεροπορική και ναυτική ισχύ της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Η ανάλυση, η οποία τόνιζε τη στρατηγική θέση της Κύπρου στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, υποστήριξε ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κατεχόμενη Κύπρο είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια πιθανή ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στην περιοχή.Αυτές οι εκτιμήσεις τέθηκαν στο προσκήνιο στον ελληνικό τύπο σε μια εποχή που το Ισραήλ συνεχίζει τη συνεργασία του με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.Συζητήθηκε και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟΑναλύσεις των ελληνικών μέσων ενημέρωσης στον τομέα της άμυνας έχουν επίσης αμφισβητήσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο διέπει τη συλλογική άμυνα, στο πλαίσιο της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Βόρεια Κύπρο.Έχει μάλιστα αμφισβητηθεί το καθεστώς των τουρκικών δυνάμεων που σταθμεύουν στο Κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όπως, επίσης, και η παρουσία των Τούρκων στρατιωτών στη Συρία και σε άλλες περιοχές, στο πλαίσιο του μηχανισμού συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, καταλήγει το δημοσίευμα (sabah.com.tr)