Ελλάδα και Ισραήλ προπαρασκευάζουν κοινή στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των κατεχομένων στην Κύπρο! Για επιχειρησιακό σχέδιο 188 σελίδων μιλάνε οι τούρκοι!

Οι τούρκοι φαίνεται να χάνουν την γη κάτω από τα πόδια τους... Είναι βέβαιο ότι δεν τους παίρνει ο ύπνος κι αυτή τη φορά τα σενάρια δεν είνα...









Ισραήλ, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να εργάζονται πάνω σε σενάρια αιφνίδιας στρατιωτικής επέμβασης στα κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Στρατιωτικό Ινστιτούτο της Άγκυρας.Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του Ινστιτούτου στο Χ, οι τρεις αυτές χώρες έχουν στο παρελθόν καταρτίσει διάφορα πολεμικά σενάρια και προσομοιώσεις, ενόψει πιθανής σύγκρουσης με την Τουρκία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που επικαλείται, Ισραήλ και Ελλάδα έχουν ετοιμάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο 188 σελίδων, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο μιας σύντομης και αιφνιδιαστικής επίθεσης στην Κύπρο.Στο συγκεκριμένο σχέδιο, Ισραήλ, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τετελεσμένα γεγονότα στην περιοχή της Λευκωσίας και της Κερύνειας. Το σενάριο δεν αφορά έναν μακροχρόνιο, εκτεταμένο πόλεμο, αλλά μια περιορισμένη επιχείρηση, που θα ξεκινήσει αιφνιδιαστικά και θα έχει ως στόχο την ταχεία επίτευξη αποτελεσμάτων.Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για αφίξεις ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι από την Ελλάδα έχουν μεταβεί στην Κύπρο ομάδες με στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ από το Ισραήλ ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στο νησί είναι περιορισμένος, κυρίως ειδικοί και τεχνικά κλιμάκια.Στην ανάρτηση επισημαίνεται, ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση η παροχή όπλων και πυρομαχικών από το Ισραήλ και ιδιαίτερα τη Γαλλία προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η παράδοση αντιαρματικών συστημάτων, η ενίσχυση της αεράμυνας και η υπογραφή διαφόρων στρατιωτικών συμφωνιών αποτελούν μέρος αυτών των προετοιμασιών.«Στην Κύπρο καταγράφεται ανοιχτά μια στρατιωτική κινητικότητα. Δεν γίνεται λόγος για επικείμενη επίθεση σε διάστημα δέκα ημερών, πέντε ημερών ή ενός μήνα. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενόψει του τέλους του καλοκαιριού ή του φθινοπώρου, Ισραήλ, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζουν από κοινού ένα επιχειρησιακό σενάριο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι και η Γαλλία στηρίζει αυτή τη συνεργασία» αναφέρεται.Σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ινστιτούτο της Τουρκίας, στόχος αυτών των πληροφοριών δεν είναι να δημιουργηθεί η εντύπωση, ότι στην περιοχή επίκειται οπωσδήποτε πολεμική σύγκρουση, αλλά να καταδειχθεί, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικά και πολιτικά σενάρια, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει η τουρκική κοινή γνώμη. «Τα αρμόδια όργανα της Τουρκίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εκτιμάται ότι είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο» καταλήγει.