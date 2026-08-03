Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα (μέχρι εχθές) καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής τ...



Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS [πυ παρουσίασε το Meteo έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).



Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS [πυ παρουσίασε το Meteo έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.