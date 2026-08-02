Jerusalem Post: Ο ανταγωνισμός του Ερντογάν με το Ισραήλ έχει ένα νέο μέτωπο: την Αφρική

Η σύγκλιση Τουρκίας και Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αποτελεί μεμονωμένο διπλωματικό επεισόδιο, αλλά το επιστέγασ...
Η σύγκλιση Τουρκίας και Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αποτελεί μεμονωμένο διπλωματικό επεισόδιο, αλλά το επιστέγασμα μιας μεθοδικής στρατηγικής διείσδυσης δύο δεκαετιών της Άγκυρας στην αφρικανική Ήπειρο.
Πίσω από τη νομική σύμπλευση Άγκυρας και Πρετόριας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ισραήλ, κρύβεται ένα ευρύτερο και βαθύτερο γεωπολιτικό σχέδιο.
Ενώ πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν τη σχέση αυτή ως μια προσπάθεια οικονομικής διαφοροποίησης μεταξύ δύο μεσαίων δυνάμεων στον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο, η πραγματικότητα αποδεικνύει μια συντονισμένη διπλωματική αρχιτεκτονική.
Η Τουρκία δεν επιζητά απλώς την προβολή μιας ηθικής στάσης· επιδιώκει να εξασφαλίσει νομική κάλυψη και ελευθερία κιvήσεων για τις ευρύτερες επιδιώξεις της στην Αφρική.
Η πολυεπίπεδη στρατηγική της Άγκυρας
Η τουρκική παρουσία στην αφρικανική ήπειρο δεν αναπτύχθηκε ευκαιριακά, αλλά με βάση ένα συγκροτημένο πλάνο τριών σταδίων:
Διπλωματία και Θεσμοί: Αύξηση των τουρκικών πρεσβειών από 12 το 2002 σε 44 σήμερα, εκτίναξη του εμπορίου στα 41 δισ. δολάρια το 2025 και αλματώδης επέκταση του δικτύου της Turkish Airlines.
Ανάπτυξη Υποδομών και Ήπια Ισχύς: Ίδρυση στρατιωτικών και αστυνομικών ακαδημιών, κατασκευή υποδομών Υγείας και παροχή υποτροπών σε δεκάδες χιλιάδες Αφρικανούς φοιτητές.
Αμυντικές Εξαγωγές: Πώληση οπλικών συστημάτων και drones σε 18 αφρικανικές χώρες, με τις συνολικές εξαγωγές της εταιρείας Baykar να αγγίζουν το 1,8 δισ. δολάρια.
Η στρατιωτική εμπλοκή και οι ιδιωτικές εταιρείες
Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στη Δύση η αύξηση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας.
Η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας SADAT, με σαφή ισλαμιστικό προσανατολισμό και διασυνδέσεις με την τουρκική ηγεσία, δραστηριοποιείται ήδη σε εννέα αφρικανικές χώρες, μεταφέροντας Σύρους μισθοφόρους σε εστίες έντασης όπως η Λιβύη, η Νιγηρία, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα περισσότερα πρόσφατα πραξικοπήματα στην περιοχή του Σαχέλ, οι εμπλεκόμενες χώρες είχαν ήδη προμηθευτεί τουρκικά drones ή φιλοξενούσαν προσωπικό της SADAT.
Η Σομαλία ως πεδίο δοκιμής και η εμπλοκή του Ισραήλ
Το πληρέστερο παράδειγμα της τουρκικής στρατηγικής καταγράφεται στη Σομαλία.
Στη βάση TURKSOM στο Μογκαντίσου έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες Σομαλοί στρατιώτες, ενώ η τουρκική στρατιωτική παρουσία ενισχύεται συνεχώς με βαρέα όπλα και αεροσκάφη.
Ωστόσο, στη Σομαλία η αφρικανική στρατηγική της Τουρκίας διασταυρώνεται πλέον άμεσα με τον ανταγωνισμό της με το Ισραήλ.
Την ώρα που η Άγκυρα προετοιμάζεται για υπεράκτιες ενεργειακές γεωτρήσεις στα σομαλικά ύδατα, το Ισραήλ προχώρησε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης.
Η κίνηση αυτή αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας, πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η τουρκική επένδυση στην περιοχή.
Η δημιουργία μόνιμης επιρροής
Η Άγκυρα εφαρμόζει στην Αφρική ένα μοντέλο οικοδόμησης δεσμών που βασίζεται στην κοινωνική δικτύωση, την εκπαίδευση και την οικονομική εξάρτηση, μέσω φορέων όπως η TIKA και το Ίδρυμα Maarif.
Οι υποτροφίες προς Αφρικανούς φοιτητές αποτελούν μια μακροπρόθεσμη επένδυση διαμόρφωσης της μελλοντικής ελίτ της ηπείρου, εξασφαλίζοντας επιρροή που αντέχει στις κυβερνητικές αλλαγές.
Για τις αφρικανικές κυβερνήσεις, η Τουρκία φαντάζει ως μια ελκυστική εναλλακτική: προσφέρει στρατιωτική και οικονομική συνεργασία χωρίς τους δανειακούς όρους της Κίνας ή τις πολιτικές προϋποθέσεις της Δύσης, διατηρώντας παράλληλα την αύρα μιας δύναμης που σχετίζεται με το ΝΑΤΟ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διπλωματική σύμπραξη με τη Νότια Αφρική δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά η θεσμική και νομική «ομπρέλα» που καλύπτει την ευρύτερη στρατιωτική και γεωπολιτική εξάπλωση της Τουρκίας στην αφρικανική Ήπειρο.
Αναλυτικά:
Η απάντηση γίνεται σαφέστερη μόλις η σχέση με τη Νότια Αφρική τοποθετηθεί εντός της ευρύτερης αφρικανικής ενίσχυσης της Τουρκίας, η οποία διαρκεί δύο δεκαετίες και ελάχιστα σχετίζεται με το Ισραήλ.
Υπάρχει ο πειρασμός να αναγνωσθεί η εμβάθυνση της σχέσης Τουρκίας-Νότιας Αφρικής ως μια ιστορία διαφοροποίησης του εμπορίου και πολυπολικής αντιστάθμισης κινδύνου, δύο «μεσαίες δυνάμεις» που βρίσκουν κοινό έδαφος σε έναν μετα-δυτικό κόσμο.
Αυτό το πλαίσιο χάνει αυτό που πραγματικά συγκολλά τις δύο κυβερνήσεις.
Η Άγκυρα προσχώρησε στην προσφυγή της Πρετόριας περί γενοκτονίας κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2026.
Ο συντονισμός απλώς έχει εμβαθυνθεί έκτοτε: οι τουρκικές καταθέσεις προορίζονται ρητά να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο της Νότιας Αφρικής, και οι δύο κυβερνήσεις αγκυροβολούν τώρα την εκστρατεία της Ομάδας της Χάγης για τη λογοδοσία του Ισραήλ μέσω του Διεθνούς Δικαίου.
Αυτή δεν είναι μια συμπτωματική επικάλυψη μεταξύ δύο κρατών που τυχαίνει να διαφωνούν με την Ιερουσαλήμ· αντίθετα, πρόκειται για μια συντονισμένη διπλωματική αρχιτεκτονική, και αξίζει να αναρωτηθεί κανείς τι κερδίζει ο Τούρκος ισχυρός άνδρας και Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από αυτήν, πέρα από επίδειξη ηθικής υπεροχής.
Η απάντηση γίνεται σαφέστερη μόλις η σχέση με τη Νότια Αφρική τοποθετηθεί εντός της ευρύτερης αφρικανικής ενίσχυσης της Τουρκίας, η οποία διαρκεί δύο δεκαετίες και ελάχιστα σχετίζεται με το Ισραήλ.
Ο αριθμός των τουρκικών πρεσβειών στην Ήπειρο αυξήθηκε από 12 το 2002 σε 44 σήμερα· το εμπόριο ανήλθε από περίπου 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005 σε σχεδόν 41 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025· η Turkish Airlines προσγειώνεται τώρα σε δεκάδες αφρικανικές πόλεις σε περίπου 40 χώρες.
Τίποτα από αυτά δεν συνέβη οργανικά. Σχεδιάστηκε διαδοχικά χρησιμοποιώντας πρώτα τη διπλωματία, στη συνέχεια την ανάπτυξη ικανοτήτων (στρατιωτικές ακαδημίες, ακαδημίες εκπαίδευσης αστυνομικών, υποδομές Υγείας και πανεπιστημιακές υποτροπές που φέρνουν πλέον δεκάδες χιλιάδες Αφρικανούς φοιτητές στα τουρκικά πανεπιστήμια), και στη συνέχεια προστέθηκαν οι αμυντικές εξαγωγές ως ανώτερο στρώμα, μόλις εδραιώθηκε η εμπιστοσύνη και η πρόσβαση.
Είναι αυτό το τελευταίο στρώμα που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο την Ουάσιγκτον.
Ο Σινάν Τζιντί και ο Ουίλιαμ Ντόραν, γράφοντας στο Foreign Policy, εντόπισαν πώς οι εξαγωγές μη επανδρωμένων αεροσκαφών της εταιρείας Baykar -περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2024- έχουν θέσει τουρκικά οπλισμένα drones στα χέρια 18 αφρικανικών στρατών, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται εν μέσω εμφυλίου πολέμου.
Η τουρκική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία SADAT, που ιδρύθηκε από έναν πρώην στρατηγό συνδεδεμένο με τον Ερντογάν και είναι ανοιχτά ισλαμιστική στην αυτοπεριγραφή της, δραστηριοποιείται τώρα σε εννέα αφρικανικές χώρες, στρατολογώντας Σύρους μισθοφόρους για αναπτύξεις στη Λιβύη, τη Νιγηρία, τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα.
Η συσχέτιση που επισημαίνουν οι Τζιντί και Ντόραν είναι δύσκολο να απορριφθεί ως σύμπτωση: εννέα από τα 10 τελευταία επιτυχημένα πραξικοπήματα της Αφρικής συνέβησαν σε κράτη του Σαχέλ, και πέντε από τις επτά επηρεαζόμενες χώρες είχαν ήδη αγοράσει τουρκικά drones, με τρεις από αυτές να φιλοξενούν προσωπικό της SADAT στο έδαφός τους.
Ξεχωριστά δημοσιεύματα για το Σουδάν παραθέτουν τον Ντόραν να περιγράφει τουρκικά όπλα που ήδη διαρρέουν από τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις προς το Νότιο Σουδάν, μια διαρροή που θα μπορούσε εξίσου εύκολα να φτάσει στη συνέχεια σε τζιχαντιστικές ομάδες του Σαχέλ.
Χτίζοντας αφοσίωση και διευρύνοντας τον ανταγωνισμό
Αυτό που κάνει αυτή την ιστορία κάτι παραπάνω από πωλήσεις όπλων είναι η μέθοδος που κρύβεται από κάτω.
Η Τουρκία δεν πουλά απλώς υλικό σε οποιαδήποτε κυβέρνηση το αγοράζει· χτίζει το είδος της υπομονετικής, τοπικής αφοσίωσης που η ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης Τζένι Ουάιτ τεκμηρίωσε εντός της ίδιας της Τουρκίας.
Στο βιβλίο Muslim Nationalism and the New Turks (Μουσουλμανικός Εθνικισμός και οι Νεότουρκοι), και στο προγενέστερο έργο της για την ισλαμιστική κινητοποίηση, η Ουάιτ περιέγραψε πώς το ΑΚΡ έφτιαξε μια ακατάβλητη εγχώρια βάση.
Δεν το έκανε αυτό μέσω μιας ιδεολογίας επιβαλλόμενης από πάνω προς τα κάτω, αλλά μέσω λαϊκής, συνοικιακής οικοδόμησης σχέσεων: δικτύων τζαμιών, τοπικών συλλόγων και οικονομικής ευνοιοκρατίας που δημιούργησαν ταυτόχρονα το αίσθημα του ανήκειν αλλά και εξάρτηση.
Πουθενά δεν συνδυάζεται αυτό το εγχειρίδιο δράσης πιο ολοκληρωμένα από ό,τι στη Σομαλία, η οποία λειτουργεί ως ένα είδος δοκιμής πεδίου για όλα όσα η Άγκυρα θέλει να γίνει η Αφρική.
Η τουρκική εγκατάσταση TURKSOM στο Μογκαντίσου, η πρώτη της στρατιωτική βάση στο εξωτερικό, έχει εκπαιδεύσει περίπου 16.000 Σομαλούς στρατιώτες από το 2017, και ο αριθμός των τουρκικών στρατευμάτων εκεί έχει διπλασιαστεί από περίπου 400 σε 800, με κοινοβουλευτική εξουσιοδότηση να φτάσει έως και τους 2,500.
Επιπλέον, η Άγκυρα έχει αναπτύξει άρματα μάχης και F-16 στη Σομαλία, με τη δηλωμένη πρόθεση να βοηθήσει τη σομαλική κυβέρνηση να πολεμήσει εναντίον της Αλ Σεμπάμπ.
Πρόκειται για ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταφορές όπλων και άμεση στρατιωτική παρουσία που λειτουργούν ταυτόχρονα, σε μία χώρα, υπό μία σημαία, το ίδιο μοντέλο τριών επιπέδων που διακρίνεται αποσπασματικά αλλού στην Ήπειρο, μόνο που εδώ είναι πλήρως συναρμολογημένο.
Και η Σομαλία είναι το σημείο όπου η αφρικανική στρατηγική της Άγκυρας και η ισραηλινή της στρατηγική παύουν να είναι ξεχωριστές ιστορίες: η Τουρκία ετοιμάζεται να ξεκινήσει υπεράκτιες ενεργειακές γεωτρήσεις στα σομαλικά ύδατα φέτος, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, γεγονός που σηματοδοτεί μια άμεση αμφισβήτηση της μετουσίωσης της κυριαρχίας στην οποία βασίζεται ολόκληρη η τουρκική επένδυση στο Μογκαντίσου.
Ο Ερντογάν έχει αποκαλέσει την αναγνώριση από το Ισραήλ «παράνομη», και η διατύπωση δεν είναι τυχαία· η Σομαλία είναι το μοναδικό μέρος όπου η οικονομική βουλιμία της Τουρκίας, το στρατιωτικό της αποτύπωμα και ο ανταγωνισμός της με την Ιερουσαλήμ αποτελούν την ίδια μάχη.
Είναι μια προεπισκόπηση αυτού που η Άγκυρα θα ήθελε τελικά να προστατεύσει η διπλωματική κάλυψη της Νότιας Αφρικής αλλού στην ήπειρο, όχι μόνο νομική αλληλεγγύη στη Χάγη, αλλά ελευθερία δράσης στο πεδίο.
Τα έργα της TIKA, τα σχολεία του Ιδρύματος Maarif και οι εταιρικές σχέσεις στον τομέα της Υγείας στον Νίγηρα, το Σουδάν και τη Σομαλία φαίνεται να αποτελούν περαιτέρω εξαγωγές του τουρκικού μοντέλου που επισημάνθηκε από την Ουάιτ.
Οι υποτροπές για Αφρικανούς φοιτητές είναι, υπό αυτή την ανάγνωση, λιγότερο μια εκ των υστέρων σκέψη ήπιας ισχύος και περισσότερο μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε μια μελλοντική γενιά συμπαθουσών ελίτ.
Αυτό είναι το είδος της επιρροής που επιβιώνει από μια αλλαγή κυβέρνησης, με τρόπο που ένα απλό αμυντικό συμβόλαιο δεν μπορεί να επιτύχει ποτέ.
Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί χωρίς πρόθυμους εταίρους.
Οι αφρικανικές κυβερνήσεις έχουν τους δικούς τους λόγους να πουν το «ναι»: η Τουρκία αποτελεί μια εναλλακτική λύση χαμηλότερης τριβής σε σύγκριση με τον φορτωμένο με χρέη δανεισμό της Κίνας και τις εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Wagner της Ρωσίας, όντας αρκετά κοντά στο ΝΑΤΟ ώστε να προσδίδει νομιμότητα χωρίς τις προϋποθέσεις της Δύσης.
Η Άγκυρα, με τη σειρά της, αυξάνει τη δική της βάση πόρων -ενδιαφέρον για εξερεύνηση ουρανίου και πετρελαίου στον Νίγηρα και τη Σομαλία- ενώ η βάση της στο Μογκαντίσου της δίνει πάτημα στην Ερυθρά Θάλασσα ακριβώς τη στιγμή που το Ισραήλ κινήθηκε για να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επεκτείνοντας τον ανταγωνισμό Τουρκίας-Ισραήλ στο αφρικανικό έδαφος για πρώτη φορά.
Ιδωμένη υπό αυτό το πρίσμα, η Πρετόρια είναι λιγότερο μια ισότιμη εταιρική σχέση και περισσότερο το επιστέγασμα: ο κύρους, επικυρωμένος από το Διεθνές Δικαστήριο πιστοποιητής για μια στρατηγική που χτίστηκε ως επί το πλείστον μέσω drones, μισθοφόρων και σχολικών αιθουσών στην αφρικανική ήπειρο.
Οι αριθμοί του εμπορίου μεταξύ Άγκυρας και Πρετόριας είναι ταπεινοί βάσει σχεδιασμού (περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια)· η στρατηγική φιλοδοξία πίσω από αυτούς, ωστόσο, δεν είναι.
Πηγή: Jerusalem Post
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