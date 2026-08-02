ΤΩΡΑ... 5 Αγνοούμενοι τουρίστες στην Σύμη... εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο το σκάφος τους! 3 βγήκαν στην ακτή!

Θρίλερ εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εντοπίστηκε ...



Κατά πληροφορίες, πρόκειται για πέντε Γερμανούς που αγνοούνται στη θάλασσα και γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, για να κολυμπήσουν.



Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα.



Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Αργότερα στην ακτή βγήκε άλλη μια γυναίκα... Η τύχη, ωστόσο, των υπόλοιπων πέντε παραμένει άγνωστη.



Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.



Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής και από αέρος με ένα Super Puma.

Θρίλερ εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.