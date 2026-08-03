Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το «ελληνικό FBI» ψάχνει τις απαντήσεις για τη μοιραία πτώση με τους δυο νεκρούς

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου...

Ανθρώπινο λάθος: Είναι ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που διερευνώνται. Οι ερευνητές εξετάζουν αν υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων ή πρόβλημα στον συντονισμό μεταξύ των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Οι ισχυροί ανοδικοί άνεμοι: Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, με πυκνό καπνό, υψηλές θερμοκρασίες, θερμικά ανοδικά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, στοιχεία που δυσκολεύουν σημαντικά τους χειρισμούς των πληρωμάτων.

Η αυξημένη εναέρια κίνηση: Σε μεγάλα πύρινα μέτωπα επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα, γεγονός που απαιτεί αυστηρό συντονισμό και πλήρη τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας.

Πιθανή μηχανική βλάβη: Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από την ανάλυση των συντριμμιών και τον έλεγχο του ιστορικού συντήρησης των αεροσκαφών.

Μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή να καθηλωθούν όλα τα μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή, μέχρι να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή να καθηλωθούν όλα τα μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή, μέχρι να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου που δρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, μετά από ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. Ο εισαγγελέας επικοινώνησε χθες με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή της έρευνας, ενώ σήμερα το πρωί ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ανέθεσε την υπόθεση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν αποκλείεται, η υπόθεση να περάσει στη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών.Στο πλαίσιο της προανάκρισης πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και παραμένει υπό φύλαξη από αστυνομικές δυνάμεις.Οι ερευνητές αναμένεται αρχικά να ορίσουν πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν τα δεδομένα της πτήσης, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, καθώς και τα στοιχεία από την πτώση των δύο ελικοπτέρων.Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ζητηθούν οι συνομιλίες του πύργου ελέγχου με τα πληρώματα των ελικοπτέρων, προκειμένου να εξεταστεί η επικοινωνία που προηγήθηκε του περιστατικού.Επίσης, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και από πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία που θα σχηματιστεί αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.Τα σενάρια που εξετάζονταιΣε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επίσημο πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της συντριβής, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνητών αναμένεται να μπουν τα δεδομένα της πτήσης, οι επικοινωνίες των πληρωμάτων, καθώς και οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στην περιοχή.Μεταξύ των πιθανών σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται: