Καθισμένοι στον «άξονα» οι τούρκοι... «Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του» λέει ο Ερντογάν για τα F35 που δεν θα πάρει...

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ένταξης της Αιγύπτου στο νέο κοινό αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν ο Ρετ...

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ένταξης της Αιγύπτου στο νέο κοινό αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα μαχητικά F-35 και αναμένει πλέον την υλοποίησή της.Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, η οποία θα μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής, ο Ερντογάν χαρακτήρισε «πιθανή» την προσχώρηση του Καΐρου στο σύμφωνο.Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η συμφωνία παραμένει ανοιχτή και για την ένταξη και άλλων κρατών.«Η συμμετοχή της Αιγύπτου είναι πιθανή»Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας προβλέπει πως τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτή θα προχωρούν σε κοινές ενέργειες στην περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση.«Αυτή η συμφωνία έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή της Αιγύπτου αποτελεί μία από τις πιθανές επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνσή της.Το αποκαλούμενο «Σύμφωνο της Μέκκας» υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή στην ιερή πόλη της Σαουδικής Αραβίας από τον Ερντογάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.«Έχω λάβει υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35»Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, δηλώνοντας ότι έχει λάβει σχετική υπόσχεση από τον Αμερικανό πρόεδρο και περιμένει πλέον να τηρηθεί.Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την παραλαβή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.Η Ουάσινγκτον είχε υποστηρίξει ότι η παρουσία του ρωσικού συστήματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες τεχνολογίες του μαχητικού stealth.Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα άρει τις κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω της αγοράς των S-400.Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επίσης ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι ένα ενδεχόμενο που η κυβέρνησή του «σίγουρα θα εξέταζε».Ωστόσο, ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα εξακολουθεί να συναντά αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Παράλληλα, νόμος που ψηφίστηκε το 2020 απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μεταβιβάσει F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η χώρα διατηρεί το σύστημα S-400.