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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Μια μέρα μετά της Παναγίας το 1943... Οι Γερμανοί μπαίνουν στο Κομμένο της Άρτας και σφάζουν 172 γυναίκες και 145 άντρες

Αυγούστου 16, 2026

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ... ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣΤΟΥΡΙΑΖΟΥΝ Σ...


ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ... ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣΤΟΥΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ...;;;





16/08/1943: Γερμανική δύναμη περίπου 400 ανδρών καταστρέφει ολοκληρωτικά το χωριό Κομμένο της Άρτας και εξοντώνει τους περισσότερους από τους κατοίκους, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία (317 άτομα, από τα οποία 172 γυναίκες και 145 άνδρες), με την αιτιολογία ότι οι κάτοικοι συνεργάζονταν με τις ομάδες των ανταρτών.




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