Μήνυμα από τα Ιεροσόλυμα: Ουδείς χρειάζεται μια τυραννική ισλαμική Τουρκία με τα F-35 στο οπλοστάσιο της…

Ούτε οι Άραβες, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε ο υπόλοιπος κόσμος! «Το βομβαρδιστικό θα περνάει πάντα», εί...