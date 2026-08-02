Η ΕΣΗΕΑ έδινε χρήματα στους εράνους του Μεταξά! Κατά τα άλλα οι Έλληνες δημοσιογράφοι αντιστέκονταν πάντα στις... δικτατορίες!

Έχουμε πολλές φορές γράψει εδώ στον «Στόχο» ότι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες των Ελλήνων Δημοσιογράφων ήσαν οι δύο Δικτατορίες: Η 4η Αυγούστου ...









Έχουμε πολλές φορές γράψει εδώ στον «Στόχο» ότι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες των Ελλήνων Δημοσιογράφων ήσαν οι δύο Δικτατορίες: Η 4η Αυγούστου και η 21η Απριλίου: Η μέν πρώτη θεμελίωσε τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, η δε δεύτερη (με προσωπική πρωτοβουλία του Στυλιανού Παττακού) κατήργησε το «Λαχείο Συντακτών» και επέβαλε το Αγγελιόσημο, χάρις εις το οποίο έζησαν πλουσιοπάροχα επί μισό αιώνα όλα τα Δημοσιογραφικά Ταμεία.Επειδή οι δημοσιογράφοι είναι σαν τις πόρνες και πάνε πάντα με τον ισχυρό, μόλις έπεσαν οι δύο Δικτατορίες που τους ευεργέτησαν, «το έπαιξαν» αμέσως αντιστασιακοί, πράγμα που φυσικά είναι για γέλια. Αρκεί να αναφέρουμε το εξής: Στην Δεξίωση για την Δημοκρατία που έδωσε την περασμένη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Προκόπης Παυλόπουλος, περίοπτη θέση μεταξύ των «Αντιστασιακών» που συνεχάρη προσωπικώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε και ο 88χρονος Γιάννης Καψής, ο πρώην αναπλ. υπουργός Εξωτερικών του Ανδρέα Παπανδρέου, που επί Χούντας θησαύρισε ως Διευθυντής του «Έθνους» και αργότερα των «Νέων»!.. Για τέτοια Αντίσταση μιλάμε!..Η ΕΣΗΕΑ ΕΔΙΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ!..Την περασμένη Κυριακή στην Στήλη «Πρίν 80 χρόνια» της «Καθημερινής» που επιμελείται ο βετεράνος δημοσιογράφος Μιχάλης Κατσίγερας δημοσιεύτηκε η παρακάτω είδηση που αλιεύτηκε από την «Καθημερινή» της 23ης Ιουλίου 1937, δηλαδή μεσούσης της 4ης Αυγούστου:«ΕΣΗΕΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Η «Ενωσις Συντακτών» απηύθυνε προς την Α. Ε. τον Αξιότιμον Κύριον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου [Ιωάννης Μεταξάς] την εξής επιστολήν: «Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικόν Συμβούλιον της “Ενώσεως Συντακτών” Αθηνών έχει την τιμήν να καταστήση δι’ εμού γνωστόν προς την Υ. Ε. ότι ενέκρινε πίστωσιν εκ δραχμών πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000) ως εισφοράν του Σωματείου μας υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας. […] Με την έκφρασιν των αισθημάτων βαθυτάτου σεβασμού των επαγγελματιών δημοσιογράφων και εμού προσωπικώς προς Υμάς και την σεβαστήν Κυβέρνησιν. Ο Πρόεδρος της “Ενώσεως Συντακτών” Αθηνών Νικόλ. Ζαρίφης.»ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: « [...] Αποτελούσιν αι εκδηλώσεις αύται της τάξεως των επαγγελματιών δημοσιογράφων την εκ των πραγμάτων πλέον διακήρυξιν του πόσον αναγκαία διά την Εθνικήν ψυχήν ήτο η Μεταβολή [4η Αυγούστου] εις τας κατευθύνσεις του Κράτους και του πόσον σωτηρία απέβη αύτη διά την χώραν μας. […] Συγχαίρων όθεν [δι’] υμών και τα μέλη της “Ενώσεως Συντακτών” διά την πατριωτικήν των ταύτην ενέργειαν, παρακαλώ […]. Ιωάννης Μεταξάς.»!..»ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ; Η ΕΣΗΕΑ επί Δικτατορίας Μεταξά συνεισέφερε στους Εράνους υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας και σε ό,τι άλλο χρειαζόταν επ’ ωφελεία του Έθνους!.. Άντε τώρα να αποδείξουν οι δημοσιογράφοι ότι έκαναν… Αντίσταση στην Δικτατορία της 4ης Αυγούστου… Εννοείται ότι και επί 21ηςΑπριλίου τα ίδια ακριβώς γινόντουσαν: Η ΕΣΗΕΑ ήταν πρώτη στους εράνους που διοργάνωνε για κοινωφελείς σκοπούς το Στρατιωτικό Καθεστώς, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης για την θέσπιση του Αγγελιόσημου από τον Παττακό!..Εφημερίδα «Στόχος»