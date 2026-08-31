Οι ΗΠΑ εκπαιδεύουν τις πολωνικές δυνάμεις σε άσκηση με έμφαση στα drones, βασισμένη στα διδάγματα από την Ουκρανία

Η Πολωνία γίνεται ο πρώτος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που συμμετέχει σε άσκηση ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη με βάση τα δ...

Η Πολωνία γίνεται ο πρώτος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που συμμετέχει σε άσκηση ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη χρήση drones και σε επιχειρήσεις σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στο ουκρανικό πεδίο μάχης.Πολωνικές ειδικές δυνάμεις συμμετέχουν, μαζί με Αμερικανούς στρατιώτες, σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο Κοινό Πολυεθνικό Κέντρο Ετοιμότητας (JMRC), κοντά στο Χόενφελς, στη νότια Γερμανία. Το κέντρο είναι μία από τις κύριες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης για πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικανικού Στρατού στην Ευρώπη, γράφει το TVP World.Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα αρκετών ημερών, σχεδιάστηκε αρχικά για τα “Πράσινα Μπερέ”, τις ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού Στρατού. Τα σενάρια εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι Πολωνοί στρατιώτες πρέπει να κινηθούν κρυφά μέσα από μια αγροτική περιοχή που ελέγχεται από έναν προσομοιωμένο αντίπαλο. Θα ταξιδέψουν περίπου 100 χιλιόμετρα από το Χόενφελς στην περιοχή εκπαίδευσης Grafenwöhr πριν χρησιμοποιήσουν ένα drone για να χτυπήσουν έναν βασικό στόχο.Το σενάριο στοχεύει στην αναπαράσταση μιας σειράς προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στον σύγχρονο πόλεμο, ιδιαίτερα του συνεχούς κινδύνου που θέτουν τα drones και της ανάγκης τα στρατεύματα να κινούνται απαρατήρητα.Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον τρόπο εκπαίδευσης του ΝΑΤΟΈνας αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε στο AP ότι η άσκηση βασίζεται άμεσα σε «μαθήματα που αντλήθηκαν από την Ουκρανία». Ο στρατός προσπαθεί να αναπαράγει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.Η άσκηση αναμένεται να διεξάγεται αρκετές φορές το χρόνο και θα μπορούσε σταδιακά να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει στρατιώτες από τις περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ ή ακόμα και από τις 32 χώρες μέλη της Συμμαχίας.Η συμμετοχή της Πολωνίας είναι σημαντική στο πλαίσιο στο οποίο η Βαρσοβία ενισχύει γρήγορα τις στρατιωτικές της δυνατότητες και προσαρμόζει τα αμυντικά της σχέδια στον κίνδυνο μιας πιθανής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.Η Πολωνία και οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση στην ΕυρώπηΗ εκπαίδευση πραγματοποιείται σε μια εποχή που τα κράτη του ΝΑΤΟ ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πιθανότητα μιας άμεσης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι παρακολουθούν στενά το επίπεδο δέσμευσης των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.Οι εντάσεις εντείνονται επίσης από την αύξηση του αριθμού των περιστατικών που αφορούν drones στην Ευρώπη. Στις αρχές Αυγούστου, δύο drones παρατηρήθηκαν πάνω από μια γερμανική στρατιωτική βάση, και ένα άλλο drone που μετέφερε εκρηκτικά ανακαλύφθηκε σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο εμπορευμάτων στη Γερμανία.Σε αυτό το πλαίσιο, η άσκηση ΗΠΑ-Πολωνίας στοχεύει στην προετοιμασία των ειδικών δυνάμεων για ένα είδος σύγκρουσης στην οποία τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση και αναγνώριση, όσο και για την προσβολή στόχων.Μετάφραση: Μικαέλα ΛαμπρινίδουΠηγή: Associated Press, mediafax.ro